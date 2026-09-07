Марта Костюк впритул наблизилася до клубу найкращих тенісисток світу

Марта Костюк не змогла вийти до 1/4 фіналу US Open, поступившись представниці Чехії Лінді Носковій. Попри поразку українська тенісистка може встановити особистий рекорд.

Уже наступного тижня Марта Костюк може піднятися у рейтингу WTA та вперше в кар'єрі увійти до топ-10 гравчинь світу, повідомляє 24 Канал.

Костюк і Світоліна покращать позиції у рейтингу WTA

Дебют Марти у десятці найкращих залежить від результатів двох тенісисток. Українка точно стане десятою ракеткою світу у тому разі, якщо японка Наомі Осака чи американка Іва Йович не виграють титул US Open.

Усі інші результати ніяк не вплинуть на місце 24-річної Костюк в оновленому рейтингу.

Також покращити свою позицію у рейтингу WTA має Еліна Світоліна. Лідерка українського тенісу може переміститися на дві сходинки – з дев'ятої на сьому.



Лайв-рейтинг WTA станом на 7 вересня / Скриншот Live WTA Ranking

Нагадаємо, Костюк з-поміж інших українок продемонструвала найкращий результат на US Open, дійшовши до 1/8 фіналу. На турнірі в Нью-Йорку Марта заробила понад пів мільйона доларів.

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи на US Open-2026 у третьому колі після поразки від "нейтральної" Анни Калінської. Гонорар Світоліної за турнір також склав близько пів мільйона доларів.