Уже на следующей неделе Марта Костюк может подняться в рейтинге WTA и впервые в карьере войти в топ-10 теннисисток мира, сообщает 24 Канал.

Костюк и Свитолина улучшат свои позиции в рейтинге WTA

Дебют Марты в десятке лучших зависит от результатов двух теннисисток. Украинка точно станет десятой ракеткой мира в том случае, если японка Наоми Осака или американка Ива Йович не выиграют титул US Open.

Все остальные результаты никак не повлияют на место 24-летней Костюк в обновленном рейтинге.

Также улучшить свою позицию в рейтинге WTA должна Элина Свитолина. Лидер украинского тенниса может подняться на две ступеньки – с девятой на седьмую.



Лайв-рейтинг WTA по состоянию на 7 сентября / Скриншот Live WTA Ranking

Напомним, Костюк среди других украинок показала лучший результат на US Open, дойдя до 1/8 финала. На турнире в Нью-Йорке Марта заработала более полумиллиона долларов.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступления на US Open-2026 в третьем круге после поражения от "нейтральной" Анны Калинской. Гонорар Свитолиной за турнир также составил около полумиллиона долларов.