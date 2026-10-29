"Тут просто якийсь апокаліпсис": українська тенісистка розповіла правду про обстріли Києва

Друга ракетка України Марта Костюк пояснила, чому спокійніше переживає російські обстріли вдома, ніж за кордоном. Вона розповіла, як новини впливають на її сприйняття атак.

Українська тенісистка регулярно виступає на міжнародних турнірах, через що змушена стежити за подіями на батьківщині з-за кордону. В інтервєю ютуб-каналу Марічки Падалко спортсменка поділилася особистими спостереженнями про те, як змінюється сприйняття війни залежно від місця перебування.

Костюк пояснила, чому за кордоном переживає обстріли важче

Марта Костюк зізналася, що читати новини про ракетні та дронові атаки на Київ під час перебування за межами України для неї надзвичайно складно. Інформація в медіа та соціальних мережах створює відчуття, ніби в столиці відбувається суцільна катастрофа.

Водночас, коли тенісистка повертається додому, її сприйняття ситуації змінюється. За словами спортсменки, іноді вона навіть не чує вибухів під час російських атак і дізнається про них уже після пробудження.

Коли я перебуваю тут, у Києві, то навіть під час обстрілів можеш нічого не чути. Два дні були удари, але я просто спала, а коли прокинулася, прочитала новини,

– розповіла Костюк.

Тенісистка наголосила, що інформаційна картина, яку людина бачить на відстані, може суттєво відрізнятися від її власних відчуттів під час перебування в Україні.

Що сказала тенісистка

Костюк пояснила, що за кордоном новини про обстріли сприймаються особливо гостро. Коли спортсменка перебуває на міжнародних змаганнях, вона не може безпосередньо відчути атмосферу в Києві, а тому інформація про російські атаки формує значно тривожніше враження.

Коли ти не в Україні, читаєш новини й соцмережі, то тобі здається, що тут просто якийсь апокаліпсис. Але я можу одразу сказати, що атмосфера тут, звісно, інша, ніж коли читаєш новини,

– зазначила тенісистка.

Повернення додому допомагає їй краще розуміти повсякденне життя українців під час війни. Костюк підкреслила, що відчуває настрій людей і розуміє, через які випробування вони проходять.

Нагадаємо, раніше Марта Костюк захоплено розповіла про свою перемогу над Еліною Світоліною.