"Тут просто какой-то апокалипсис": украинская теннисистка рассказала правду об обстрелах Киева

Украинская теннисистка регулярно выступает на международных турнирах, поэтому вынуждена следить за событиями на родине из-за границы. В интервью YouTube-каналу Марички Падалко спортсменка поделилась личными наблюдениями о том, как меняется восприятие войны в зависимости от места пребывания.

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Костюк объяснила, почему за границей переживает обстрелы тяжелее

Марта Костюк призналась, что читать новости о ракетных и дронных атаках на Киев во время пребывания за пределами Украины для нее чрезвычайно сложно. Информация в СМИ и социальных сетях создает ощущение, будто в столице происходит сплошная катастрофа.

В то же время, когда теннисистка возвращается домой, ее восприятие ситуации меняется. По словам спортсменки, иногда она даже не слышит взрывов во время российских атак и узнает о них уже после пробуждения.

Когда я нахожусь здесь, в Киеве, то даже во время обстрелов можно ничего не слышать. Два дня шли удары, но я просто спала, а когда проснулась, прочитала новости– рассказала Костюк.

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Теннисистка подчеркнула, что информационная картина, которую человек видит на расстоянии, может существенно отличаться от ее собственных ощущений во время пребывания в Украине.

Что сказала теннисистка

Костюк объяснила, что за рубежом новости об обстрелах воспринимаются особенно остро. Когда спортсменка находится на международных соревнованиях, она не может непосредственно почувствовать атмосферу в Киеве, а потому информация о российских атаках производит гораздо более тревожное впечатление.

Когда ты не в Украине, читаешь новости и социальные сети, тебе кажется, что тут просто какой-то апокалипсис. Но я могу сразу сказать, что атмосфера здесь, конечно, другая, чем когда читаешь новости– отметила теннисистка.

Возвращение домой помогает ей лучше понимать повседневную жизнь украинцев во время войны. Костюк подчеркнула, что чувствует настроение людей и понимает, через какие испытания они проходят.

Напомним, ранее Марта Костюк с восторгом рассказала о своей победе над Элиной Свитолиной.