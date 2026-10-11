Циганков та інші футболісти Аякса почули критику від тренера після невдалого матчу

Амстердамський клуб не зумів здобути три очки у матчі внутрішньої першості Нідерландів. Мічел Санчес такий підхід до справи своїх підопічних не схвалив.

У суботу, 10 жовтня, Аякс розписав домашню "мирову" із Неймегеном (1:1). Після матчу наставник господарів оцінив дії своїх підопічних, передає 24 Канал.

Що сказав Санчес про Циганкова та Аякс

Український півзахисник провів на полі годину ігрового часу, але не відзначився результативними діями. Суперник діяв дуже щільно, застосовуючи персональну опіку.

Ми не могли вийти з-під цього тиску. Крім того, нам бракувало руху на полі під час володіння м’ячем. Ми грали надто пасивно й фактично весь час шукали партнера, який відкрився б під передачу. Це дуже прикро,

– сказав Мічел.

Зазначимо, що у цьому поєдинку Віктор записав на свій рахунок п'ятий виступ за команду Мічела Санчеса у нинішньому сезоні. В активі українця гол та результативна передача.

Як виступає Аякс у сезоні 2026/27

У восьми поєдинках чемпіонату Нідерландів столичний клуб здобув 15 очок. Наразі Аякс посідає п’яте місце у турнірній таблиці з відставанням від лідера, роттердамського Феєнорда, у п’ять очок.

Нещодавно стало відомо, яка заробітна плата у Віктора Циганкова в Аяксі. Українець доєднався до клубу під час літнього трансферного вікна.