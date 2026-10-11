В субботу, 10 октября, Аякс сыграл вничью на своем поле с Неймегеном (1:1). После матча тренер хозяев оценил игру своих подопечных, сообщает 24 Канал.

Что сказал Санчес о Цыганкове и Аяксе

Украинский полузащитник провел на поле час игрового времени, но не отличился результативными действиями. Соперник действовал очень плотно, применяя персональную опеку.

Мы не могли выйти из-под этого давления. Кроме того, нам не хватало движения по полю во время владения мячом. Мы играли слишком пассивно и фактически все время искали партнера, который открылся бы для передачи. Это очень досадно,

– сказал Мичел.

Отметим, что в этом матче Виктор провел пятый раз за команду Мичеля Санчеса в нынешнем сезоне. В активе украинца гол и результативная передача.

Как выступает Аякс в сезоне 2026/27

В восьми матчах чемпионата Нидерландов столичный клуб набрал 15 очков. Сейчас Аякс занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера, роттердамского Фейенорда, на пять очков.

Недавно стало известно, какова зарплата Виктора Цыганкова в Аяксе. Украинец присоединился к клубу во время летнего трансферного окна.