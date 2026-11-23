Михайло Мудрик пішов на прямий конфлікт з Українською асоціацією футболу, звинувативши персонал збірної у своєму допінг-скандалі. На тлі цього під великим питанням опинилися перспективи вінгера у головній команді.

Президент УАФ Андрій Шевченко публічно заперечив закиди Мудрика. Своє ставлення до ситуації вже сформував і головний тренер збірної України Андреа Мальдера, пише sport.ua.

Чи буде Мудрик у збірній України

Як переконують інсайдери, Андреа Мальдера вирішив не втручатися у скандал між Михайлом Мудриком та УАФ, оскільки лише відносно нещодавно працює у збірній. Італієць не хотів би глибоко занурюватися у деталі допінгової справи вінгера, яка розпочалася задовго до того, як він очолив "синьо-жовтих".

При цьому Мальдера зосереджений на тому, щоб не страждали інтереси збірної України. Тому він продовжує розраховувати на Мудрика на матчі кваліфікації на Євро-2028, якщо вінгер буде отримувати достатньо ігрового часу у клубі.

З цим у Михайла можуть бути проблеми: в скандальному інтерв'ю він неабияк розлютив вболівальників Тоттенгема і Челсі, адже заявив, що завжди мріяв виступати за Арсенал.

Експерти зазначають, що збірна вкрай потребує повернення Мудрика, адже на позиції лівого вінгера Мальдера так і не знайшов колишньому футболісту Шахтаря заміну.