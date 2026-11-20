Між 25-річним гравцем та керівництвом Української асоціації футболу продовжує розгортатися конфлікт. Свою позицію щодо слів очільника УАФ вінгер Тоттенгема виклав у коментарі для Tribuna.com.

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Мудрик назвав заяву Шевченка брехнею

Український футболіст категорично заперечив, що він або його представники просили УАФ знайти працівника, який узяв би на себе відповідальність за появу мельдонію в допінг-пробі.

Це брехня. Ані я, ані мої представники ніколи не зверталися з подібним проханням– наголосив Мудрик.

За словами вінгера, він припускав, що заборонена речовина могла потрапити до його організму під час перебування у складі національної збірної України. Саме тому його команда намагалася з'ясувати обставини цього інциденту за допомогою УАФ.

Мудрик стверджує, що його адвокати неодноразово зверталися до асоціації, вимагаючи надати правдиву інформацію, яку можна незалежно перевірити. Один із таких листів УАФ передала представникам ЗМІ.

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Мудрик заявив, що має докази проти УАФ

Окремо футболіст звинуватив асоціацію в небажанні належним чином допомагати його команді та спробах ввести її в оману.

Зокрема, він згадав свідчення представників УАФ під час слухання, які стверджували, що Мудрик не використовував харчові добавки, надані асоціацією.

Пан Шевченко повторив це твердження у своїй заяві. Однак у мене збереглося листування у WhatsApp, яке підтверджує, що під час тренувальних зборів я використовував надані УАФ продукти. Тобто я маю докази, які спростовують їхні неодноразові твердження– заявив футболіст.

Також Мудрик поскаржився на затягування відповідей на запити його представників і приховування важливих документів та інформації. Він додав, що досі не розуміє причин такої поведінки асоціації.

Нагадаємо, раніше Андрій Шевченко назвав заяви футболіста безпідставним наклепом на працівників УАФ і національної збірної. Президент асоціації стверджував, що після відсторонення Мудрика його представники нібито пропонували знайти співробітника, який узяв би на себе відповідальність за появу мельдонію в допінг-пробі гравця.