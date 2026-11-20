Между 25-летним игроком и руководством Украинской футбольной ассоциации продолжает разгораться конфликт. Свою позицию по поводу слов главы УАФ вингер Тоттенхэма изложил в комментарии для Tribuna.com.

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Мудрик назвал заявление Шевченко ложью

Украинский футболист категорически опроверг, что он или его представители просили УАФ найти сотрудника, который взял бы на себя ответственность за появление мельдония в допинг-пробе.

Это ложь. Ни я, ни мои представители никогда не обращались с подобной просьбой– подчеркнул Мудрик.

По словам вингера, он предполагал, что запрещенное вещество могло попасть в его организм во время пребывания в составе национальной сборной Украины. Именно поэтому его команда пыталась выяснить обстоятельства этого инцидента с помощью УАФ.

Мудрик утверждает, что его адвокаты неоднократно обращались в ассоциацию с требованием предоставить достоверную информацию, которую можно независимо проверить. Одно из таких писем УАФ передала представителям СМИ.

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Мудрик заявил, что у него есть доказательства против УАФ

Отдельно футболист обвинил ассоциацию в нежелании должным образом помогать его команде и в попытках ввести ее в заблуждение.

В частности, он упомянул показания представителей УАФ во время слушания, которые утверждали, что Мудрик не использовал пищевые добавки, предоставленные ассоциацией.

Господин Шевченко повторил это утверждение в своем заявлении. Однако у меня сохранилась переписка в WhatsApp, которая подтверждает, что во время тренировочных сборов я использовал предоставленные УАФ продукты. То есть у меня есть доказательства, опровергающие их неоднократные утверждения– заявил футболист.

Также Мудрик пожаловался на затягивание ответов на запросы его представителей и сокрытие важных документов и информации. Он добавил, что до сих пор не понимает причин такого поведения ассоциации.

Напомним, ранее Андрей Шевченко назвал заявления футболиста безосновательной клеветойна сотрудников УАФ и национальной сборной. Президент ассоциации утверждал, что после отстранения Мудрика его представители якобы предлагали найти сотрудника, который взял бы на себя ответственность за появление мельдония в допинг-пробе игрока.