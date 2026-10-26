Довкола радника Офісу Президента виник новий скандал у шахах

Федерація шахів України відреагувала на рішення Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) присвоїти індивідуальний код під прапором України раднику Офісу Президента Михайлу Подоляку. Він нещодавно став віцепрезидентом організації.

Заяву Федерація шахів України розмістила на своїй сторінці у фейсбуці. Організації не сподобалось, як Росія вчергове порушила заборони, але Михайло Подоляк промовчав щодо цього.

На що поскаржилась Федерація шахів України

На початку жовтня в Росії відбувся національний чемпіонат, який виявився відбірковим до Кубка світу 2027. Це стало грубим порушенням з боку федерації шахів Росії, оскільки її членство у ФІДЕ призупинене, й вона не має права проводити кваліфікаційні змагання до Кубка світу.

ФІДЕ промовчала щодо цього та не відібрала в чемпіонату Росії статус відбіркового. Тому представник ФШУ – данський гросмейстер Петер Хайне Нільсен звернувся за поясненнями особисто до президента ФІДЕ Тимура Турлова.

У коментарях же до цього посту відомий український спортсмен Владислав Гераскевич поставив аналогічне запитання іншому представнику ФІДЕ Михайлу Подоляку. Проте громадянин України Михайло Подоляк, який погодився стати віцепрезидентом ФІДЕ, попри протести з боку ФШУ, не спромігся відповісти ні конкретно Гераскевичу, ні українській шаховій спільноті загалом,

– йдеться в заяві ФШУ.

Через 10 днів федерація шахів Росії відчула безкарність і знову грубо порушила Статут ФІДЕ. У клубному чемпіонаті Росії взяли участь 2 команди з тимчасово окупованих регіонів України – з Криму та так званої ДНР.

Як на це відреагували у ФІДЕ й особисто Подоляк

За словами ФШУ, ФІДЕ знову "закрила очі" на нове порушення з боку Росії. Михайло Подоляк разом із тим продовжив грати в мовчанку.

Хоча сказати, що протягом цього часу він сидів, склавши руки, не можна. Днями Подоляк отримав індивідуальний код ФІДЕ під прапором України! З якою метою? Можливо, він відповість хоча б на це питання?

– обурились представники ФШУ в своїй заяві.

Федерація шахів України подасть протест на присвоєння Подоляку коду ФІДЕ під прапором України. Рішення ФШУ підтримав також Європейський шаховий союз.