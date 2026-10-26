Довкола радника Офісу Президента виник новий скандал у шахах

Заяву Федерація шахів України розмістила на своїй сторінці у фейсбуці. Організації не сподобалось, як Росія вчергове порушила заборони, але Михайло Подоляк промовчав щодо цього.

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На що поскаржилась Федерація шахів України

На початку жовтня в Росії відбувся національний чемпіонат, який виявився відбірковим до Кубка світу 2027. Це стало грубим порушенням з боку федерації шахів Росії, оскільки її членство у ФІДЕ призупинене, й вона не має права проводити кваліфікаційні змагання до Кубка світу.

ФІДЕ промовчала щодо цього та не відібрала в чемпіонату Росії статус відбіркового. Тому представник ФШУ – данський гросмейстер Петер Хайне Нільсен звернувся за поясненнями особисто до президента ФІДЕ Тимура Турлова.

У коментарях же до цього посту відомий український спортсмен Владислав Гераскевич поставив аналогічне запитання іншому представнику ФІДЕ Михайлу Подоляку. Проте громадянин України Михайло Подоляк, який погодився стати віцепрезидентом ФІДЕ, попри протести з боку ФШУ, не спромігся відповісти ні конкретно Гераскевичу, ні українській шаховій спільноті загалом– йдеться в заяві ФШУ.

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Через 10 днів федерація шахів Росії відчула безкарність і знову грубо порушила Статут ФІДЕ. У клубному чемпіонаті Росії взяли участь 2 команди з тимчасово окупованих регіонів України – з Криму та так званої ДНР.

Як на це відреагували у ФІДЕ й особисто Подоляк

За словами ФШУ, ФІДЕ знову "закрила очі" на нове порушення з боку Росії. Михайло Подоляк разом із тим продовжив грати в мовчанку.

Хоча сказати, що протягом цього часу він сидів, склавши руки, не можна. Днями Подоляк отримав індивідуальний код ФІДЕ під прапором України! З якою метою? Можливо, він відповість хоча б на це питання?– обурились представники ФШУ в своїй заяві.

Федерація шахів України подасть протест на присвоєння Подоляку коду ФІДЕ під прапором України. Рішення ФШУ підтримав також Європейський шаховий союз.