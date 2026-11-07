"Грати нереально": Маркевич назвав єдине рішення, яке врятує чемпіонат України

Український тренер Мирон Маркевич поділився своїми думками, що робити з чемпіонатом України. Зокрема, на думки коуча вплинув матч Харків – Карпати, який не дограли на Київщині через тривалу повітряну тривогу.

Про те, що робити з УПЛ Мирон Маркевич сказав у інтерв'ю для видання sport.ua. За його словами врятувати український футбол допоможе тільки одне рішення.

Що запропонував Мирон Маркевич

Маркевич зазначив, що для УПЛ має існувати тільки одне рішення. Треба переносити всі матчі на Захід України.

Я вже неодноразово висловлював цю думку. Ну, в Києві нереально зараз грати,

– зауважив український фахівець.

Як він наголосив, у Києві, в Кривому Розі грати зараз неможливо. Там постійно лунають повітряні тривоги, загрози. На Заході України значно спокійніше. Є Чернівці, є Ужгород, є Львів. У Луцьку стадіон порожній.

Маркевич підкреслив, що якесь рішення треба ухвалювати терміново. Інакше цей сезон УПЛ точно не дограє.

Як у чемпіонаті України вирішують питання з тривогами зараз

Наразі в УПЛ немає консолідованого рішення про те, що всі матчі треба проводити на Заході України. Наразі всі грають на своїх стадіонах. Утім переважна кількість поєдинків починається о 13:00. Крім домашніх ігор Шахтаря та Карпат, які відбуваються у Львові.

Наразі в чемпіонаті України назбиралась уже низка незіграних матчів. Деякі з них не встигли навіть розпочатись. У деяких відіграли перший тайм. Зокрема, у 12 турі матч Харкова та Карпат зупинили на 47 хвилині, й дограватимуть тепер значно пізніше.