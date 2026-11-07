"Играть нереально": Маркевич назвал единственное решение, которое спасет чемпионат Украины

О том, что делать с УПЛ, Мирон Маркевич рассказал в интервью изданию sport.ua. По его словам, спасти украинский футбол поможет только одно решение.

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Что предложил Мирон Маркевич

Маркевич отметил, что для УПЛ должно быть только одно решение. Нужно переносить все матчи на Запад Украины.

Я уже неоднократно высказывал эту мысль. Ну, в Киеве сейчас невозможно играть– отметил украинский специалист.

Как он подчеркнул, в Киеве и в Кривом Роге играть сейчас невозможно. Там постоянно звучат воздушные тревоги, раздаются угрозы. На западе Украины значительно спокойнее. Есть Черновцы, есть Ужгород, есть Львов. В Луцке стадион пуст.

Маркевич подчеркнул, что какое-то решение нужно принимать срочно. Иначе этот сезон УПЛ точно не доиграет.

Как в чемпионате Украины решают вопрос с тревогами сейчас

На данный момент в УПЛ нет единого решения о том, что все матчи нужно проводить на Западе Украины. Пока что все играют на своих стадионах. Впрочем, подавляющее большинство матчей начинается в 13:00. Кроме домашних игр Шахтера и Карпат, которые проходят во Львове.

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На данный момент в чемпионате Украины накопился уже целый ряд несыгранных матчей. Некоторые из них даже не успели начаться. В некоторых сыграли первый тайм. В частности, в 12-м туре матч Харькова и Карпат остановили на 47-й минуте, и доигрывать его будут теперь значительно позже.