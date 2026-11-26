Багатьом українським спортсменам з початком російської агресії довелося проміняти свій інвентар на зброю. На захист Батьківщини вирушили й футболісти рівня національної збірної України.

24 Канал розповідає про п'ятьох колишніх та нинішніх збірників, які стали захисниками і долучилися до лав Збройних Сил.

Владислав Ващук



Фото з інстаграму Владислава Ващука

Один з представників золотого покоління Динамо і збірної України епохи Валерія Лобановського у 2023 році приєднався до Гвардії наступу. Служив медиком, брав участь в евакуації поранених, працював у медцентрі Нацгвардії. Пішов до війська, бо на власні очі побачив, що таке "русскій мір" і прагнув захистити свою землю та рідних від цієї навали.

Олександр Алієв

Один з найталановитіших хавбеків українського футболу "нульових" не залишався осторонь біди своєї країни і вступив до лав територіальної оборони, а згодом служив у 112-ій бригаді.

Ветеран Олег Симороз звинувачував колишнього футболіста в тому, що насправді той так і не був у війську, але 24 Канал отримав підтвердження від самої бригади стосовно залучення Алієва до особового складу.

Андрій Богданов

Колишній гравець Динамо провів у складі збірної України лише один матч. На момент вторгнення росіян був у Колосі, але полишив футбол заради захисту своєї країни.

З армії Богданов звільнився у 2025 році і повернувся до улюбленої справи, хоча вже не на рівні Української Прем'єр-ліги.

Владислав Велетень



Фото з інстаграму Владислава Велетня

Молодий вінгер був вихованцем Динамо і пішов у територіальну оборону у віці усього 19 років. Потім він був долучений до Збройних Сил України, упродовж кількох місяців служив під Краматорськом.

Наприкінці 2022 року Велетень повернувся у футбол, грав за Колос, а згодом перейшов у житомирське Полісся. У 2025 році під орудою Сергія Реброва дебютував за збірну України.

Роман Максимюк



Фото з інстаграму Святослава Сироти

Максимюк виступав за декілька українських клубів, а на рубежі століть ставав чемпіоном у складі київського Динамо. Провів за національну збірну 5 матчів.

У віці 47 років пішов у Збройні Сили України, щоб дати відсіч російському ворогу. Служив навідником у 25-й Січеславській повітряно-штурмовій бригаді. У 2025 році отримав статус зниклого безвісти, а у жовтні 2026 року підтвердилося найгірше: Максимюк загинув під час виконання бойового завдання. Перед початком матчу збірної України проти Грузії його пам'ять було вшановано хвилиною мовчання.