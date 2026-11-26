24 Канал рассказывает о пяти бывших и нынешних игроках сборной, которые стали защитниками и пополнили ряды Вооруженных Сил Украины.

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Владислав Ващук

Фото из инстаграма Владислава Ващука

Один из представителей "золотого поколения" "Динамо" и сборной Украины эпохи Валерия Лобановского в 2023 году присоединился к "Гвардии наступления". Служил медиком, участвовал в эвакуации раненых, работал в медцентре Нацгвардии. Пошел в армию, потому что на собственные глаза увидел, что такое "русский мир", и стремился защитить свою землю и родных от этого нашествия.

Александр Алиев

Один из самых талантливых полузащитников украинского футбола "нулевых" не остался в стороне от беды своей страны и вступил в ряды территориальной обороны, а впоследствии служил в 112-й бригаде.

Ветеран Олег Симороз обвинял бывшего футболиста в том, что на самом деле тот так и не был в армии, но "24 Канал" получил подтверждение от самой бригады относительно зачисления Алиева в личный состав.

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Андрей Богданов

Бывший игрок "Динамо" провел в составе сборной Украины лишь один матч. На момент вторжения россиян он играл в "Колосе", но оставил футбол ради защиты своей страны.

Из армии Богданов уволился в 2025 году и вернулся к любимому делу, хотя уже не на уровне Украинской Премьер-лиги.

Владислав Велетень

Фото из инстаграма Владислава Велетеня

Молодой вингер был воспитанником "Динамо" и ушел в территориальную оборону в возрасте всего 19 лет. Затем он был призован в Вооруженные Силы Украины и в течение нескольких месяцев служил под Краматорском.

В конце 2022 года Велетень вернулся в футбол, играл за "Колос", а впоследствии перешел в житомирское "Полесье". В 2025 году под руководством Сергея Реброва дебютировал за сборную Украины.

Роман Максимюк

Фото из инстаграма Святослава Сироты

Максимюк выступал за несколько украинских клубов, а на рубеже веков стал чемпионом в составе киевского "Динамо". Провел за национальную сборную 5 матчей.

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В возрасте 47 лет поступил на службу в Вооруженные Силы Украины, чтобы дать отпор российскому врагу. Служил наводчиком в 25-й Сичеславской воздушно-штурмовой бригаде. В 2025 году получил статус пропавшего без вести, а в октябре 2026 года подтвердилось худшее: Максимюк погиб при выполнении боевого задания. Перед началом матча сборной Украины против Грузии его память была почтена минутой молчания.