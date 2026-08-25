Моурінью виступив з погрозами журналісту після дебюту на чолі Реала: що сказав португалець

Португальський тренер Жозе Моурінью цього року вирішив повернутися в Реал. Наставник славиться своєю епатажністю та вмінням давати веселі пресконференції.

Нещодавно португалець провів перший офіційний матч на чолі Реала. Після тієї зустрічі Жозе знову видав резонансну пресконференцію, повідомляє 433.

Що Моурінью сказав журналісту

Моуріньо давав нічим не примітні відповіді на питання журналістів. Серед іншого він зазначив, що його характер змінився і він зараз почувається спокійніше, ніж під час першого приходу в Реал.

Коли Жозе завершив пресконференцію та залишав залу, журналіст видання COPE Мігель Анхель Діас кинув репліку у бік тренера Реала. Він назвав Моуріньо "злим", на що отримав відповідь.

Португалець зупинився та відповів репортеру у своєму стилі. Він заявив, що Мігель має контакти в Реалі та жартома пригрозив йому. якщо почує критику.

Цей журналіст явно має контакти в клубі. Добре, поки ви говорите про мене добре, все чудово. Але якщо скажете про мене погані речі, то будьте обережними,

– висловився Моуріньо.

Як Жозе влаштував перепалку з журналістом: дивитися відео

Mourinho to COPE journalis: “You have a lot of sources! You say good things, but if you speak bad of me, just watch out.”



@lejournaldureal pic.twitter.com/4YxvO1PJnd — 433 (@433) August 25, 2026

Раніше коуч вже жартував із іспанськими журналістами через їхні потенційні зв'язки із посадовцями у клубах. Жозе підколов репортерів фразою: "Побачимо, хто з вас, журналістів, має найкращі контакти".

Як Моурінью керував Реалом

Нагадаємо, що Жозе стартував із перемоги над Еспаньйолом у першому турі Ла Ліги (2:1). При цьому мадридці були близькими до втрати очок, але на 90-й хвилині "бланкос" врятували три очки завдяки голу Карлоса Еспі.

Вперше Моурінью очолив Реал ще у 2010 році та пропрацював у команді три сезони, вигравши Ла Лігу, Кубок та Суперкубок Іспанії. До слова, Барселона оформила трансфер найкращого гравця чемпіонату світу-2026.

Раніше ми розповідали, яку зарплату Андрій Лунін отримує в Реалі. Українець має лише 20-ий за рівнем оклад в мадридському клубі, тоді як в лідерах йдуть Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор.