Недавно португалец провел первый официальный матч во главе Реала. После этой встречи Жозе вновь устроил нашумевшую пресс-конференцию, сообщает 433.

Что Моуринью сказал журналисту

Моуринью давал ничем не примечательные ответы на вопросы журналистов. Среди прочего он отметил, что его характер изменился и он сейчас чувствует себя спокойнее, чем во время первого прихода в Реал.

Когда Жозе завершил пресс-конференцию и покидал зал, журналист издания COPE Мигель Анхель Диас бросил реплику в сторону тренера Реала. Он назвал Моуринью "злым", на что получил ответ.

Португалец остановился и ответил репортеру в своем стиле. Он заявил, что у Мигеля есть связи в "Реале", и в шутку пригрозил ему, если услышит критику.

У этого журналиста явно есть связи в клубе. Ладно, пока вы говорите обо мне хорошо, все прекрасно. Но если скажете обо мне что-то плохое, то будьте осторожны,

– заявил Моуринью.

Как Жозе устроил перепалку с журналистом: смотреть видео

Ранее тренер уже шутил с испанскими журналистами по поводу их потенциальных связей с руководством клубов. Жозе подколол репортеров фразой: "Посмотрим, у кого из вас, журналистов, лучшие связи".

Как Моуринью руководил Реалом

Напомним, что Жозе начал сезон с победы над Эспаньолом в первом туре Ла Лиги (2:1). При этом мадридцы были близки к потере очков, но на 90-й минуте "бланкос" спасли три очка благодаря голу Карлоса Эспи.

Впервые Моуринью возглавил Реал еще в 2010 году и проработал в команде три сезона, выиграв Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании. К слову, "Барселона" оформила трансфер лучшего игрока чемпионата мира-2026.

Ранее мы рассказывали, какую зарплату Андрей Лунин получает в Реале. Украинец занимает лишь 20-е место по уровню оклада в мадридском клубе, тогда как в лидерах идут Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.