Андреа Мальдера продемонстрував найгірший старт серед усіх наставників збірної України в офіційних матчах. На тлі цього в медіапросторі почали говорити про його відставку.

Свою кандидатуру на заміну італійцю запропонував і колишній гравець збірної України та київського Динамо Владислав Ващук. Це він зробив у інтерв'ю виданню "Український футбол".

Хто, на думку Ващука, має очолити збірну України

Владислав Ващук вважає, що збірну України повинен очолювати український тренер. Колишній гравець збірної України та київського Динамо бачить на цій посаді конкретно Мирона Маркевича.

Наскільки я розумію, то йому пропонували цю посаду. Розмова про Мирона Маркевича точно була, він навіть приїжджав в УАФ. Утім тоді щось не склалось,

– зауважив Ващук.

За його словами, він не знає, чи погодився б Маркевич уже зараз очолити збірну України. На думку Ващука, фахівець, напевно, розглянув би таку пропозицію.

Що відомо про виступи збірної України в Лізі націй

У вівторок 17 листопада збірна України проведе заключний матч групового етапу Ліги націй 2026/27. У поєдинку проти збірної Грузії українці будуть боротись за те, щоб зберегти третю позицію у своєму квартеті.

Третє місце означатиме, що українці точно лишаться в Дивізіоні В та не будуть грати плейоф із командою з дивізіону С. Українці зазнали трьох поспіль поразок у Лізі націй і через це втратили шанси навіть на другу сходинку у своїй групі. Це означає, що під час жеребкування відбору на Євро 2028 Україна буде в третьому кошику.