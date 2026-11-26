Олена Зубрилова – найтитулованіша біатлоністка в історії України. Утім у 2002 році вона змінила громадянство на білоруське й досі залишається в складі посіпак Росії, уже як тренерка.

Утім, крім Зубрилової, є титуловані біатлоністи, які не зрадили Україні, повідомляє 24 Канал. Серед жінок це Олена Підгрушна, а серед чоловіків – Дмитро Підручний.

Що відомо про Олену Зубрилову

Олена Зубрилова – це колишня українська біатлоністка, яка була однією з найяскравіших зірок світового біатлону наприкінці 1990-х років. У 2002 році вона змінила громадянство на білоруське й лишилась жити та працювати там. У 2022 році вона фактично зрадила Україну, ніяк не засудивши вторгнення Росії на свою Батьківщину, зокрема й через територію Білорусі.



Олена Зубрилова / Фото Getty Images

Утім ще коли вона була українкою, Зубрилова 4 рази виграла чемпіонат світу. Біатлоністка здобула 3 золоті медалі в Контіолахті в 1999 році. Ще одне "золото" вона виборола в Осло у 2002 році. Загалом же в її активі 17 медалей на чемпіонатах світу в складі збірної України.

На етапах Кубка світу Зубрилова має 21 індивідуальну перемогу. За свої заслуги перед Україної була визнана Заслуженою майстринею спорту України та нагороджена медалями.

Які нагороди має Олена Підгрушна

А ось Олена Підгрушна – фактично друга за кількістю титулів українська біатлоністка, яка може з гордістю називатись першою, бо лишилась вірною Україні. На відміну від Зубрилової, вона у своєму активі має ще й "золото" Олімпійських ігор. Олена має також титул Заслужного майстра спорту. Свою спортивну кар'єру вона завершила у 2026 році.

У складі збірної України Підгрушна виступала з 2005 року. Її найбільша перемога – це золота медаль на Олімпіаді, яка була в Сочі у 2014 році. На чемпіонаті світу вона здобула золото в спринті у 2013 році. А ще Олена є 5-разовою чемпіонкою Європи.

На етапах Кубка світу біатлоністка 26 разів підіймалась на подіум, зокрема, 6 разів на найвищу сходинку. Найкращі її місця в загальному заліку – це 7 місце в сезоні 2015/16 і 8 міце в сезоні 2012/13.



Олена Підгрушна / Фото Getty Images

У 2021 – 2024 році Підгрушна мала прізвище Білосюк, оскільки була заміжня за Іваном Білосюком. Вони розлучились, й Олена повернула собі дівоче прізвище. У травні 2025 року вийшла заміж за військового на ім'я Ростислав. У серпні того ж року народила сина.

Власне через дитину вона й вирішила завершити кар'єру, аби сконцентруватись на своїй родині. Із біатлоном Олена попрощалась у Буковелі на чемпіонаті України.

Хто найкращий український біатлоніст серед чоловіків

Дмитро Підручний – перший в історії України чемпіон світу серед чоловіків. Він виборов золото в гонці переслідування у 2019 році. Дмитро є Заслуженим майстром спорту та капітаном чоловічої збірної України.

Цікаво, що в дитинстві він займався лижними гонками, а згодом перейшов у біатлон. Підручний є представником клубу Динамо, а в збірній України виступає з 2012 року. Крім золота чемпіонату світу, він має перемогу на чемпіонаті Європи 2018 року.



Дмитро Підручний / Фото Getty Images

Важливо сказати, що у 2022 році Підручний добровольцем вступив до лав Національної гвардії України. Пізніше він повернувся до міжнародних змагань. Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Наразі 35-річний спортсмен продовжує свої виступи в біатлоні. У минулому сезоні він посів 36 місце в загальному заліку Кубка світу. У січні 2026 року Дмитро показав найкращий індивідуальний час у гонці переслідуванні в Обергофі.