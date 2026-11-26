Впрочем, помимо Зубриловой, есть титулованные биатлонисты, которые не предали Украину, сообщает 24 Канал. Среди женщин это Елена Пидгрушная, а среди мужчин – Дмитрий Пидручный.

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Что известно об Елене Зубриловой

Елена Зубрилова – бывшая украинская биатлонистка, которая была одной из ярчайших звезд мирового биатлона в конце 1990-х годов. В 2002 году она сменила гражданство на белорусское и осталась жить и работать там. В 2022 году она фактически предала Украину, так и не осудив вторжение России на свою Родину, в том числе и через территорию Беларуси.

Елена Зубрилова / Фото Getty Images

Впрочем, еще когда она была украинкой, Зубрилова 4 раза выигрывала чемпионат мира. Биатлонистка завоевала 3 золотые медали в Контиолахти в 1999 году. Еще одно золото она завоевала в Осло в 2002 году. Всего же в ее активе 17 медалей на чемпионатах мира в составе сборной Украины.

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На этапах Кубка мира Зубрилова одержала 21 индивидуальную победу. За свои заслуги перед Украиной она была признана Заслуженной мастерицей спорта Украины и награждена медалями.

Какие награды имеет Елена Пидгрушная

А вот Елена Пидгрушная – фактически вторая по количеству титулов украинская биатлонистка, которая может с гордостью называться первой, поскольку осталась верна Украине. В отличие от Зубриловой, у нее в активе есть еще и золото Олимпийских игр. Елена также имеет звание Заслуженного мастера спорта. Свою спортивную карьеру она завершила в 2026 году.

В составе сборной Украины Пидгрушная выступала с 2005 года. Ее самая большая победа – это золотая медаль на Олимпиаде, которая проходила в Сочи в 2014 году. На чемпионате мира она завоевала золото в спринте в 2013 году. А еще Елена – пятикратная чемпионка Европы.

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На этапах Кубка мира биатлонистка 26 раз поднималась на подиум, в том числе 6 раз на самую высокую ступеньку. Ее лучшие результаты в общем зачете – 7-е место в сезоне 2015/16 и 8-е место в сезоне 2012/13.



Елена Пидгрушная / Фото Getty Images

В 2021–2024 годах Пидгрушная носила фамилию Белосюк, поскольку была замужем за Иваном Белосюком. Они развелись, и Елена вернула себе девичью фамилию. В мае 2025 года она вышла замуж за военного по имени Ростислав. В августе того же года родила сына.

Именно из-за ребенка она и решила завершить карьеру, чтобы сосредоточиться на своей семье. С биатлоном Елена попрощалась в Буковеле на чемпионате Украины.

Кто лучший украинский биатлонист среди мужчин

Дмитрий Пидручный – первый в истории Украины чемпион мира среди мужчин. Он завоевал золото в гонке преследования в 2019 году. Дмитрий является Заслуженным мастером спорта и капитаном мужской сборной Украины.

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Интересно, что в детстве он занимался лыжными гонками, а впоследствии перешел в биатлон. Пидручный является представителем клуба Динамо, а в сборной Украины выступает с 2012 года. Помимо золота чемпионата мира, он также победил на чемпионате Европы 2018 года.

Дмитрий Пидручный / Фото Getty Images

Важно отметить, что в 2022 году Пидручный добровольно вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Позже он вернулся к международным соревнованиям. Награжден орденом За заслуги III степени.

В настоящее время 35-летний спортсмен продолжает выступать в биатлоне. В прошлом сезоне он занял 36-е место в общем зачете Кубка мира. В январе 2026 года Дмитрий показал лучшее индивидуальное время в гонке преследования в Оберхофе.