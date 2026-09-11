Кривдник України може замінити Костюка у Динамо

Про зміни на тренерському містку столичного клубу точиться чимало розмов. Іноді серед кандидатів з’являються добре відомі українській публіці люди.

Динамо може замінити Ігоря Костюка на румунського фахівця Едварда Йорданеску. Про це повідомляє польське видання Sportowe Fakty.

Що відомо про можливого нового тренера Динамо

Наразі 48-річний спеціаліст перебуває без роботи. Його минулим клубом була варшавська Легія, яку Йорданеску покинув наприкінці жовтня 2025-го.

Переговори Йорданеску з Динамо тривають. Румунський фахівець отримав пропозицію 3-річного контракту, за яким заробляв би дуже добре, але ще має подумати. Це не дивно, зважаючи на війну в Україні,

– зазначає джерело.

Зазначимо, що цей тренер виводив Румунію в 1/8 фіналу Євро-2024. Тоді на старті турніру збірна сусідньої із нами країни дещо несподівано розгромила команду Сергія Реброва (0:3).

Ігор Костюк на посаді тренера киян свій минулий матч виграв. Команда перемогла вінницьку Ниву (1:0) у рамках Кубка України. На цей матч було доволі важко потрапити.

Як Йорданеску перетинався з Україною

Зазначимо, що у румунського фахівця є також інші, окрім гри на ЧЄ, зв’язки з Україною. Минулого місяця він розповідав у пресі, що міг очолити нашу збірну замість Андреа Мальдери.

Окрім нього, чутки включали до ймовірного шорт-листа Мирона Маркевича, Руслана Ротаня і навіть француза Ерве Ренара.