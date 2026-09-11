Динамо может заменить Игоря Костюка на румынского специалиста Эдварда Йорданеску. Об этом сообщает польское издание Sportowe Fakty.

Что известно о возможном новом тренере Динамо

В настоящее время 48-летний специалист находится без работы. Его предыдущим клубом была варшавская "Легия", которую Йорданеску покинул в конце октября 2025 года.

Переговоры Йорданеску с Динамо продолжаются. Румынский специалист получил предложение о заключении трехлетнего контракта, по которому он будет очень хорошо зарабатывать, но ему еще нужно подумать. Это неудивительно, учитывая войну в Украине,

– отмечает источник.

Отметим, что этот тренер вывел Румынию в 1/8 финала Евро-2024. Тогда в начале турнира сборная соседней с нами страны несколько неожиданно разгромила команду Сергея Реброва (0:3).

Игорь Костюк на посту тренера киевлян выиграл свой прошлый матч. Команда победила винницкую Ниву (1:0) в рамках Кубка Украины. На этот матч было довольно сложно попасть.

Как Йорданеску пересекался с Украиной

Отметим, что у румынского специалиста есть и другие, помимо выступления на ЧЕ, связи с Украиной. В прошлом месяце он рассказывал в прессе, что мог возглавить нашу сборную вместо Андреа Мальдеры.

Помимо него, в число вероятных кандидатов в шорт-листе упоминались Мирон Маркевич, Руслан Ротань и даже француз Эрве Ренар.