Динамо может заменить Игоря Костюка на румынского специалиста Эдварда Йорданеску. Об этом сообщает польское издание Sportowe Fakty.
Что известно о возможном новом тренере Динамо
В настоящее время 48-летний специалист находится без работы. Его предыдущим клубом была варшавская "Легия", которую Йорданеску покинул в конце октября 2025 года.
Переговоры Йорданеску с Динамо продолжаются. Румынский специалист получил предложение о заключении трехлетнего контракта, по которому он будет очень хорошо зарабатывать, но ему еще нужно подумать. Это неудивительно, учитывая войну в Украине,
– отмечает источник.
Отметим, что этот тренер вывел Румынию в 1/8 финала Евро-2024. Тогда в начале турнира сборная соседней с нами страны несколько неожиданно разгромила команду Сергея Реброва (0:3).Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Игорь Костюк на посту тренера киевлян выиграл свой прошлый матч. Команда победила винницкую Ниву (1:0) в рамках Кубка Украины. На этот матч было довольно сложно попасть.
Как Йорданеску пересекался с Украиной
Отметим, что у румынского специалиста есть и другие, помимо выступления на ЧЕ, связи с Украиной. В прошлом месяце он рассказывал в прессе, что мог возглавить нашу сборную вместо Андреа Мальдеры.
Помимо него, в число вероятных кандидатов в шорт-листе упоминались Мирон Маркевич, Руслан Ротань и даже француз Эрве Ренар.