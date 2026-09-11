Динамо може замінити Ігоря Костюка на румунського фахівця Едварда Йорданеску. Про це повідомляє польське видання Sportowe Fakty.

Що відомо про можливого нового тренера Динамо

Наразі 48-річний спеціаліст перебуває без роботи. Його минулим клубом була варшавська Легія, яку Йорданеску покинув наприкінці жовтня 2025-го.

Переговори Йорданеску з Динамо тривають. Румунський фахівець отримав пропозицію 3-річного контракту, за яким заробляв би дуже добре, але ще має подумати. Це не дивно, зважаючи на війну в Україні,

– зазначає джерело.

Зазначимо, що цей тренер виводив Румунію в 1/8 фіналу Євро-2024. Тоді на старті турніру збірна сусідньої із нами країни дещо несподівано розгромила команду Сергія Реброва (0:3).

Ігор Костюк на посаді тренера киян свій минулий матч виграв. Команда перемогла вінницьку Ниву (1:0) у рамках Кубка України. На цей матч було доволі важко потрапити.

Як Йорданеску перетинався з Україною

Зазначимо, що у румунського фахівця є також інші, окрім гри на ЧЄ, зв’язки з Україною. Минулого місяця він розповідав у пресі, що міг очолити нашу збірну замість Андреа Мальдери.

Окрім нього, чутки включали до ймовірного шорт-листа Мирона Маркевича, Руслана Ротаня і навіть француза Ерве Ренара.