Камери зловили обличчя Ямаля після того, як Кейн отримав "Золотий м'яч"

У понеділок 26 жовтня світ дізнався ім'я нового володаря "Золотого м'яча". Ним став англієць Гаррі Кейн, який випередив Кіліана Мбаппе та Ламіна Ямаля.

Одразу після того, як ведучі на сцені оголосили, що Гаррі Кейн став володарем "Золотого м'яча", камери вихопили обличчя Ламіна Ямаля, повідомляє 24 Канал. До слова, іспанець став у голосуванні за нагороду тільки третім.

Яким було обличчя Ламіна Ямаля

У ніч із 26 на 27 жовтня англійський форвард мюнхенської Баварії став володарем "Золотого м'яча" 2026 року. Нападник збірної Англії обійшов у голосуванні Кіліана Мбаппе та Ламіна Ямаля.

Коли британець дізнався, що саме він забрав цього року головну індивідуальну нагороду у футболі, під час трансляції церемонії камери показали Ламіна Ямаля, який також сидів у залі. Було видно, що 19-річний вінгер Барселони та збірної Іспанії, чинний чемпіон світу, дуже сильно засмутився через своє третє місце за підсумками голосування.



Емоції Ямаля після того, як Кейн виграв "Золотий м'яч" / Фото скриншот із трансляції

Що відомо про "Золотий м'яч" 2026

Гаррі Кейн став першим англійцем за 25 років, який отримав "Золотий м'яч" після Майкла Овена у 2001 році. Крім того, він перший представник Баварії, який отримав "Золотий м'яч" за 45 років. Перед ним із мюнхенців нагороду забирав Румменігге в 1981 році.

Минулого сезону Кейн став найкращим бомбардиром Європи, вигравши "Золоту бутсу". Разом із Баварією він виграв чемпіонат Німеччини, а разом зі збірною Англії став бронзовим призером чемпіонату світу 2026.

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбулась у Лондоні, а не в Парижі. Так організатори вшанували пам'ять англійця Стенлі Метьюза, який першим виграв цю нагороду 70 років тому в 1956 році. Цікаво, що Кейн виграв свою нагороду на батьківщині.