Гаррі Кейн виграв "Золотий м'яч": біографія англійського футболіста

33-річний англійський нападник вперше у кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Що відомо про Кейна – розповідає 24 Канал.

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Перші кроки Кейна футболі

Майбутній форвард мюнхенської Баварії народився 28 липня 1993 року у передмісті Лондона. Відомо, що футболіст має ірландське коріння, адже його батько походить з міста Голуей, що на заході республіки Ірландія. У молоді роки Патрік Кейн теж грав у футбол, але до професійного рівня дістатись не зумів.

Малий Гаррі почав займатись спортом у 6-річчному віці в команді Ріджевей Роверс, а у 8 не зумів затриматися в академії Арсенала.

Важко сказати в такому віці, у що виросте гравець. Я був маленьким для свого віку. Я пізно розвивався. Тому важко оцінювати гравця в такому молодому віці. Після цього я пішов у Сперс, коли мені було 11. Це не означало, що все одразу пішло вгору – мені все одно доводилося багато працювати. Були злети і падіння на цьому шляху– говорив Кейн для Daily Telegraph у 2015 році.

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У Тоттенгемі майбутній володар "Золотого м'яча" провів 19 років. Коли Кейн став зіркою Вперше на рівні Прем'єр-ліги багато голів фактурний нападник почав забивати у сезоні 2014/15.

Кампанію у якості основного форварда Тоттенгема розпочинав тоголезець Еммануель Адебайор, а запасними були Кейн та іспанець Роберто Солдадо. У матчі проти Вест Гема, який відбувався у першому турі, Гаррі з'явився на полі на 82 хвилині, а в компенсований віддав асист на Еріка Даєра – 1:0.

Асист Кейна на Даєра: дивіться відео

До кінця сезону нападник забив 31 гол та віддав 8 асистів у 51 матчі усіх турнрів. Більше за 21 гол Кейна у сезоні АПЛ забив лише Серхіо Агуеро, який вразив ворота суперників 26 разів.

Нічого не виграв з Тоттенгемом

У складі англійського колективу майбутній володар "Золотого м'яча" до 30 років не здобув жодного трофею. Найближчою до вершини команда була наприкінці весни 2019-го.

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У той момент за спиною Кейна був успішний виступ на ЧС-2018, де збірна Англії посіла 4 місце, а сам Гаррі виграв "Золоту бутсу". В АПЛ нападник "шпор" тоді уже двічі був найкращим бомбардиром.

У фіналі Ліги чемпіонів зійшлись Ліверпуль та Тоттенгем. На стадіоні мадридського Атлетико у перший день літа 2019 кращими виявились підопічні Юргена Клоппа – 2:0.

Це було важко сприйняти. Ми дуже добре виступили, щоб дійти до фіналу Ліги чемпіонів, і, звичайно, коли ти потрапляєш у такі великі матчі й не показуєш себе так, як знаєш, що можеш, — це завжди те, що болить найбільше. Ми знали, що трофей був у наших руках, і з цим треба якось жити. Це те, про що ми думали все літо,

– говорив Кейн журналістам The Telegraph перед стартом сезону 2019/20.

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Після цього нападник провів у Лондоні ще 4 сезони, по одному разу ставав найкращим бомбардиром АПЛ та Ліги чемпіонів.

Баварія заплатила 90 мільйонів євро

Влітку 2023-го мюнхенці оформили трансфер зіркового футболіста.

Перший день Гаррі Кейна у Мюнхені: дивіться відео

Перехід чимало критикували. Зокрема, чемпіон світу 1990-го у складі збірної Німеччини Лотар Маттеус вважав новачка Баварії "занадто дорогим та старим".

В Англії Майкл Оуен не вважав доцільним перехід саме у Баварію, адже це забирає можливість встановити рекорд за кількістю голів у Прем'єр-лізі, а Кейн зможе показати "лише кілька медалей Бундесліги".

У 2026-му Майкл та Гаррі перетнулись на сцені лондонського театру "Палладіум". Оуен вручав "Золотий м'яч" у жінок, а Кейн кількома хвилинами пізніше отримав нагороду з рук бразильця Роналдо.

Що далі для Кейна

Показати престижну нагороду мюнхенській публіці 33-річний футболіст зможе уже у середу, 28 жовтня. О 21:45 київським часом його клуб прийматиме Магдебург у рамках 1/16 фіналу Кубка Німеччини.

Нагадаємо, Гаррі Кейн у 2026-му виграв не лише "Золотий м'яч", а і трофей Герда Мюллера. Сталося це після сезону з 73 голами, домашнім дублем Баварії та бронзою ЧС-2026 з Англією.