Не тільки Піхальонка: в Києві внаслідок атаки постраждав будинок ще одного гравця Динамо
Унаслідок чергової атаки росіян по Києву постраждав будинок захисника Динамо Олександра Тимчика. Раніше внаслідок обстрілу було пошкоджено житло його партнера за командою Олександра Піхальонка.
Про це у своїх соцмережах повідомила дружина футболіста Карина. Родина Тимчиків мешкає в одному з житлових комплексів столиці України.
У якому стані квартира Тимчика
Унаслідок російського обстрілу серйозно постраждав під'їзд будинку, в якому живе Олександр Тимчик із родиною. У самій квартирі, де мешкає подружжя, вибиті шибки.
Наші вікна, к*нчені тв*рі,
– підписала дівчина світлину з руйнуваннями в інстаграмі.
Руйнування квартири Тимчиків / Фото з інстаграму Карини Тимчик
Вигляд із вікна квартири Тимчиків / Фото з інстаграму Карини Тимчик
Слід зазначити, що з родиною футболіста усе добре. Ані гравець Динамо, ані інші члени його сім'ї не постраждали. Повідомлялось, що внаслідок атаки в столиці України було 2 загиблих і понад 10 постраждалих.
Що сталось із будинком Піхальонка
За короткий термін це вже друге пошкодження будинків, де живуть футболісти Динамо. Раніше російський дрон влучив у будинок, у якому мешкає Олександр Піхальонок. Безпілотник влучив у 25-поверховий будинок у Дарницькому районі, на рівні 12 – 16 поверхів.
Дружина Олександра Ольга Піхальонок показала в соцмережах наслідки прильоту по їхньому ЖК. Унаслідок атаки у дворі загорілись автівки, й на місце прибули рятувальні служби.
Крім того, окупанти вбили колишнього гравця баскетбольної вищої ліги України Клима Лійва. Він загинув на фронті, де з 2024 року захищав Україну.