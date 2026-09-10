Цікаві факти про дружину Олега Блохіна: що відомо про Анжелу
Олег Блохін – одна з найбільш легендарних постатей в українському футболі. Колишній гравець Динамо проявив себе не тільки у спорті.
Особисте життя Олега також завжди було цікаве фанатам. 24 Канал розповідає, що відомо про дружину Блохіна та скільки їх було.
Ким була перша дружина Блохіна
Протягом 73-х років життя легенда Динамо одружувався двічі. Перший шлюб Олега був зірковим, оскільки він почав стосунки із відомою гімнасткою Іриною Дерюгіною.
Пара оформила шлюб у 1980-му, а через три роки на світ з'явилась перша донька Блохіна на ім'я Ірина. Зрештою ця сім'я Олега проіснувала трохи менше 20-ти років.
Наприкінці 90-х Блохін та Дерюгіна розійшлись, а вже незабаром легендарний футболіст знайшов нове кохання. Другу дружину Блохіна звати Анжела.
З ким зараз живе Блохін
На відміну від Дерюгіної, жінка є набагато менш публічною особою. Фанатам так достеменно і невідомо, чим вона займається та хто по спеціальності.
Як виглядали Олег Блохін та Анжела у 00-і роки / фото з відкритих джерел
Пара одружилася через декілька років після розлучення Олег із першою дружиною. Певний час він приховував нові стосунки, а на публіці пара почала з'являтися тільки в середині 2000-х.
За словами Блохіна, його друга дружина молодша за нього на 16 років. Оскільки екснападнику Динамо зараз 73 роки, можна припустити, що Анжелі – 57.
Олег так досі і живе із другою дружиною, з якою в шлюбі вже більше 25-ти років. Останнім часом Блохін перебуває на пенсії та не обіймає ніяких посад.
Скільки дітей у Блохіна
Легендарний футболіст присвятив своє життя родині та своїм дітям. Їх у нього троє, з яких двоє – від Анжели. У 2000 році на світ з'явилась донька на ім'я Анна, а у 2002-му – її сестра Катерина.
До слова. у 2025 році з'явилася інформація про скандал між дружинами ексфутболіста Динамо. Інсайдер Ігор Бурбас розповів, що його Дерюгіна та її донька Ірина судяться з Анжелою.
Об'єктом суперечки стало житло у Києві, яке належить Блохіну. Жінки не можуть його поділити та визначити, кому воно має належати в майбутньому після смерті Олега.