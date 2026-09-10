Цікаві факти про дружину Олега Блохіна: що відомо про Анжелу

Олег Блохін – одна з найбільш легендарних постатей в українському футболі. Колишній гравець Динамо проявив себе не тільки у спорті.

Особисте життя Олега також завжди було цікаве фанатам. 24 Канал розповідає, що відомо про дружину Блохіна та скільки їх було.

Ким була перша дружина Блохіна

Протягом 73-х років життя легенда Динамо одружувався двічі. Перший шлюб Олега був зірковим, оскільки він почав стосунки із відомою гімнасткою Іриною Дерюгіною.

Пара оформила шлюб у 1980-му, а через три роки на світ з'явилась перша донька Блохіна на ім'я Ірина. Зрештою ця сім'я Олега проіснувала трохи менше 20-ти років.

Наприкінці 90-х Блохін та Дерюгіна розійшлись, а вже незабаром легендарний футболіст знайшов нове кохання. Другу дружину Блохіна звати Анжела.

З ким зараз живе Блохін

На відміну від Дерюгіної, жінка є набагато менш публічною особою. Фанатам так достеменно і невідомо, чим вона займається та хто по спеціальності.



Як виглядали Олег Блохін та Анжела у 00-і роки / фото з відкритих джерел

Пара одружилася через декілька років після розлучення Олег із першою дружиною. Певний час він приховував нові стосунки, а на публіці пара почала з'являтися тільки в середині 2000-х.

За словами Блохіна, його друга дружина молодша за нього на 16 років. Оскільки екснападнику Динамо зараз 73 роки, можна припустити, що Анжелі – 57.

Олег так досі і живе із другою дружиною, з якою в шлюбі вже більше 25-ти років. Останнім часом Блохін перебуває на пенсії та не обіймає ніяких посад.

Скільки дітей у Блохіна

Легендарний футболіст присвятив своє життя родині та своїм дітям. Їх у нього троє, з яких двоє – від Анжели. У 2000 році на світ з'явилась донька на ім'я Анна, а у 2002-му – її сестра Катерина.

До слова. у 2025 році з'явилася інформація про скандал між дружинами ексфутболіста Динамо. Інсайдер Ігор Бурбас розповів, що його Дерюгіна та її донька Ірина судяться з Анжелою.

Об'єктом суперечки стало житло у Києві, яке належить Блохіну. Жінки не можуть його поділити та визначити, кому воно має належати в майбутньому після смерті Олега.