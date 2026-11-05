Спорт Top News Новини футболу Якою була політична кар'єра Олега Блохіна
5 листопада, 08:20
2

Був обраний до Верховної Ради: якою була політична кар'єра Олега Блохіна

Андрій Олійник

Не всі вболівальники пам'ятають, що володар "Золотого м'яча" Олег Блохін після спортивних тріумфів обрав шлях політика. На рубежі тисячоліть колишній динамівець став народним депутатом і змінив за цей час кілька партій.

24 Канал нагадує, у яких політичних скандалах опинився Блохін, та чим завершилися його спроби бути при владі.

Олег Блохін – народний депутат

У 1998 році видатний спортсмен був вперше обраний до Верховної Ради. Мандат він отримав у складі Всеукраїнського об'єднання "Громада" – партії сумнозвісного прем'єр-міністра Павла Лазаренка, який після корупційного скандалу втік з України, прихопивши із собою велику суму бюджетних коштів. 

На тлі однієї з найбільш резонансних справ про хабарництво в історії нашої держави Блохін залишив дискредитовану партію і на певний час перебрався до "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

У 2001-ому Олег Блохін вирішив перейти до Комуністичної партії і вже за рік знову опинився в парламенті. Там він вже втретє – і востаннє – став перебіжником до іншої політичної сили. Футболіст і тренер змінив прописку на партію СДПУ(о) майбутнього зрадника України Віктора Медведчука.

У Раді Блохін займався питаннями молодіжної політики, спорту, фізкультури та туризму у профільному комітеті.

Блохін у скандальній рекламі блоку "Не Так"

На вибори 2006 року Олег Блохін йшов у складі СДПУ(о) в блоці "Не Так", створеному з проросійських сил, які прагнули протиставити себе владі, сформованій після Помаранчевої революції.

Блохін опинився у, м'яко кажучи, не найкращій компанії: окрім Медведчука, до блоку увійшли Нестор Шуфрич, Юрій Бойко, Леонід Кравчук та інші політики, які просували "російську мову як другу державну, відмову від ЄС та НАТО на користь Митного союзу з Росією і домовленості з Москвою про дешевий газ".

Тоді ж спортсмен взяв участь у відомій політичній рекламі, де використовував свій образ "фартового" після того, як першим зміг вивести збірну України у фінальну стадію чемпіонату світу.

Скандальна реклама з Блохіним – дивіться відео:

Зрештою блок "Не Так" не подолав прохідний бар'єр до Ради, а Блохін більше не намагався потрапити у парламент і завершив політичний етап свого життя. 

Пов'язані теми:

Олег Блохін Спорт Top News Новини футболу