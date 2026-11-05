Був обраний до Верховної Ради: якою була політична кар'єра Олега Блохіна

24 Канал нагадує, у яких політичних скандалах опинився Блохін, та чим завершилися його спроби бути при владі.

Adv

Олег Блохін – народний депутат

У 1998 році видатний спортсмен був вперше обраний до Верховної Ради. Мандат він отримав у складі Всеукраїнського об'єднання "Громада" – партії сумнозвісного прем'єр-міністра Павла Лазаренка, який після корупційного скандалу втік з України, прихопивши із собою велику суму бюджетних коштів.

На тлі однієї з найбільш резонансних справ про хабарництво в історії нашої держави Блохін залишив дискредитовану партію і на певний час перебрався до "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

У 2001-ому Олег Блохін вирішив перейти до Комуністичної партії і вже за рік знову опинився в парламенті. Там він вже втретє – і востаннє – став перебіжником до іншої політичної сили. Футболіст і тренер змінив прописку на партію СДПУ(о) майбутнього зрадника України Віктора Медведчука.

Реклама

У Раді Блохін займався питаннями молодіжної політики, спорту, фізкультури та туризму у профільному комітеті.

Блохін у скандальній рекламі блоку "Не Так"

На вибори 2006 року Олег Блохін йшов у складі СДПУ(о) в блоці "Не Так", створеному з проросійських сил, які прагнули протиставити себе владі, сформованій після Помаранчевої революції.

Блохін опинився у, м'яко кажучи, не найкращій компанії: окрім Медведчука, до блоку увійшли Нестор Шуфрич, Юрій Бойко, Леонід Кравчук та інші політики, які просували "російську мову як другу державну, відмову від ЄС та НАТО на користь Митного союзу з Росією і домовленості з Москвою про дешевий газ".

Тоді ж спортсмен взяв участь у відомій політичній рекламі, де використовував свій образ "фартового" після того, як першим зміг вивести збірну України у фінальну стадію чемпіонату світу.

Скандальна реклама з Блохіним – дивіться відео:

Зрештою блок "Не Так" не подолав прохідний бар'єр до Ради, а Блохін більше не намагався потрапити у парламент і завершив політичний етап свого життя.