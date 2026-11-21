Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик висловився про власне ставлення до подій навколо. Боксер чітко описав своє світобачення.

Олександр Усик з долею іронії ставиться до усього, що його оточує. Про це український чемпіон заявив під час спілкування для ютуб-каналу Bet it Drives Show.

Що сказав Усик

Олександр спілкувався про події навколо його другого бою проти Даніеля Дюбуа. Під час пресконференції Усик кинув фразу "Don't push the horses", яка згодом стала мемом у боксерському світі.

Я дивлюсь на це все дуже з великим гумором. Ну от взагалі не сприймаю деякі моменти серйозно. Я більше вам скажу, що я дивлюсь на оцей весь світ неймовірний, який нам Господь дав, як на психіатричну лікарню. А ми всі пацієнти в ній,

– зазначив Олександр.

Зазначимо, що реванш Усика та Дюбуа відбувся у липні 2025-го на лондонському стадіоні "Вемблі". Українець виграв технічним нокаутом у 5-му раунді.

Що Усик розповів про своє життя

Олександр торкнувся кількох важливих тем. Зокрема, назвав своє головне завдання в житті. За його словами, це той максимум, до якого він прагне.

Говорив Усик також і про свою роль у вихованні дітей. Спортсмен зазначив, що часто буває відсутнім удома, адже має напружений графік.