Александр Усик с долей иронии относится ко всему, что его окружает. Об этом украинский чемпион заявил во время интервью для YouTube-канала Bet it Drives Show.

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Что сказал Усик

Александр рассказывал о событиях вокруг своего второго боя против Даниэля Дюбуа. Во время пресс-конференции Усик бросил фразу "Don't push the horses", которая впоследствии стала мемом в боксерском мире.

Я смотрю на все это с большим юмором. Ну, вообще не воспринимаю некоторые моменты всерьез. Более того, я смотрю на весь этот невероятный мир, который дал нам Господь, что он для нас – психиатрическая больница. А мы все – пациенты в ней– отметил Александр.

Отметим, что реванш Усика и Дюбуа состоялся в июле 2025 года на лондонском стадионе "Уэмбли". Украинец выиграл техническим нокаутом в 5-м раунде.

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Что Усик рассказал о своей жизни

Александр затронул несколько важных тем. В частности, назвал свою главную задачу в жизни. По его словам, это тот максимум, к которому он стремится.

Говорил Усик также и о своей роли в воспитании детей. Спортсмен отметил, что часто бывает в разъездах, ведь у него напряженный график.