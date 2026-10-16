Нова зірка українського спорту стала абсолютною чемпіонкою

Ольга Івженко тріумфувала на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед молоді U-23. Українка здобула одразу три золоті медалі та втретє поспіль стала абсолютною чемпіонкою континенту.

23-річна важкоатлетка продовжує підтверджувати свій високий клас на міжнародній арені. Цього разу українська спортсменка не залишила суперницям шансів у ваговій категорії до 61 кілограма на континентальній першості в албанському Дурресі, повідомляє Європейська федерація важкої атлетики.

Івженко завоювала три золоті медалі на чемпіонаті Європи

Ольга Івженко продемонструвала найкращі результати в обох вправах і двоборстві. У ривку українка підняла 94 кілограми, а в поштовху впоралася зі штангою вагою 121 кілограм.

У сумі двоборства наша спортсменка набрала 215 кілограмів, що принесло їй третю золоту нагороду змагань.

Срібну медаль у двоборстві виборола іспанка Марія Олая Муньйос із результатом 212 кілограмів. Бронзовою призеркою стала румунка Анка Гросу, яка завершила виступ із сумою 208 кілограмів.

Українка втретє поспіль стала абсолютною чемпіонкою Європи

Для Івженко цей тріумф став третім поспіль на молодіжних чемпіонатах Європи. У 2024 році українка перемогла в польському місті, виступаючи у ваговій категорії до 55 кілограмів. Тоді її результат у двоборстві становив 192 кілограми.

У 2025 році спортсменка знову здобула всі три золоті нагороди, цього разу змагаючись у категорії до 58 кілограмів. Сумарний результат українки становив 210 кілограмів.

На дорослому рівні Івженко також встигла відзначитися міжнародним успіхом. У квітні 2026 року на чемпіонаті Європи в Батумі вона виборола малу срібну медаль у поштовху, піднявши 120 кілограмів. Водночас невдалі спроби в ривку не дозволили українці отримати результат у двоборстві.

Чемпіонат Європи серед юніорів та молоді в Дурресі триватиме до 19 жовтня.