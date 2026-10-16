23-летняя тяжелоатлетка продолжает подтверждать свой высокий класс на международной арене. На этот раз украинская спортсменка не оставила соперницам шансов в весовой категории до 61 килограмма на континентальном первенстве в албанском Дурресе, сообщает Европейская федерация тяжелой атлетики.

Ивженко завоевала три золотые медали на чемпионате Европы

Ольга Ивженко показала лучшие результаты в обоих упражнениях и в двоеборье. В рывке украинка подняла 94 килограмма, а в толчке справилась со штангой весом 121 килограмм.

В сумме двух упражнений наша спортсменка набрала 215 килограммов, что принесло ей третью золотую медаль соревнований.

Серебряную медаль в двоеборье завоевала испанка Мария Олайя Муньос с результатом 212 килограммов. Бронзовым призером стала румынка Анка Гросу, завершившая выступление с суммой 208 килограммов.

Украинка в третий раз подряд стала абсолютной чемпионкой Европы

Для Ивженко этот триумф стал третьим подряд на молодежных чемпионатах Европы. В 2024 году украинка победила в польском городе, выступая в весовой категории до 55 килограммов. Тогда ее результат в двоеборье составил 192 килограмма.

В 2025 году спортсменка вновь завоевала все три золотые медали, на этот раз соревнуясь в категории до 58 килограммов. Суммарный результат украинки составил 210 килограммов.

На взрослом уровне Ивженко также успела добиться международного успеха. В апреле 2026 года на чемпионате Европы в Батуми она завоевала малую серебряную медаль в толчке, подняв 120 килограммов. В то же время неудачные попытки в рывке не позволили украинке получить результат в двоеборье.

Чемпионат Европы среди юниоров и молодежи в Дурресе продлится до 19 октября.