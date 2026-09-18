"Підтримує вбивства": відомий тенісист звернувся до влади України через скандал з Овечкіним

Відомий хокеїст Олександр Овечкін потрапив у гучний скандал. Спортсмен вирішив підтримати партію Путіна на парламентських виборах в Росії.

Такі дії хокеїста викликали обурення у багатьох членів спортивної спільноти, особливо в Україні. Свою реакцію на це опублікував і відомий екстенісист Олександр Долгополов у себе на сторінці в соцмережі X.

Яка реакція Долгополова на Овечкіна

Зазначимо, що Овечкін знявся в агітаційному відео партії "Єдина Росія". Спортсмен опинився серед "однодумців" із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Долгополов вважає, що Україна має накласти санкції на Олександра. Ба більше, країнам Європи слід зробити те саме, оскільки Овечкін де-факто підтримав геноцид українців.

Латвія показує приклад. Україна повинна якнайшвидше ввести проти нього санкції, а ЄС – наслідувати її приклад. Людям, які підтримують вбивство дітей та їх переселення, не місце в цивілізованих країнах,

– написав Долгополов.

Які санкції наклала Латвія

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Латвії Байба Браже офіційно ввела санкції проти Олександра Овечкіна, про що вона повідомила у соцмережі X. Також до списку потрапив і голова Міжнародної боксерської асоціації Умар Кремльов.

Останній потрапив у скандал через фінансування весілля сина Дональда Трампа. Обом росіянам заборонили в'їзд до Латвії на невизначений термін.

До слова, Олександр залишається чинним гравцем НХЛ, виступаючи за команду Вашингтон Кепіталз. Після скандалу з агітаційним роликом клуб виспустив ганебну заявку щодо Овечкіна.