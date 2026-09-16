Одним з таких спортсменів є легенда НХЛ Олександр Овечкін. Гравець Вашингтон Кепіталз відкрито підтримав партію Путіна, повідомляє The Athletic.

Як відреагували у Вашингтоні

Хокеїст знявся у передвиборчому ролику "Єдиної Росії" напередодні місцевих виборів до парламенту. Овечкін опинився серед однодумців міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Пресаташе Вашингтон Кепіталз Сергій Кочаров прокоментував ганебний вчином Олександра. У клубі НХЛ заявили, що не бачать проблем із цим та навіть виписали хокеїсту кілька компліментів.

Овєчкін – громадянин Росії, який у міжсезоння мешкає в Москві разом із родиною і залишиться там після завершення кар’єри. Цього літа, перебуваючи в Росії, він отримав пропозицію взяти участь у відеокампанії. Як спортсмен із найдовшим стажем у клубі та опора місцевої громади, він зосереджений на майбутньому сезоні та на тому, щоб і надалі залишатися впливовою постаттю як на льоду, так і в нашому місті,

– йдеться у заяві Кочарова.

Чи піде Овечкін у політику

Цікаво, що цей скандал з Овечкіним мав продовження. Як повідомляє Meduza, Олександра хотіли бачити одним з лідерів списку партії "Єдина Росія" на виборах до Госдуми. Проте сам хокеїст відмовився через небажання мати таку роль.

Росіянин зрозумів, що мав би витрачати багато часу на політику, тому погодився лише на зйомку в ролику. Раніше ситуацію з Овечкіним прокоментував Владислав Гераскевич.

До слова, у тому ж відео знялись інший відомий хокеїст В'ячеслав Фетісов, боєць ММА Федір Ємельяненко та шахіст родом з України Сергій Карякін. Також серед прихильників Путіна є і відома фігуристка Каміла Валієва, яку називають "коханкою президента Росії".