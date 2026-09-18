Такие действия хоккеиста вызвали возмущение у многих представителей спортивного сообщества, особенно в Украине. Свою реакцию на это опубликовал и известный теннисист Александр Долгополов на своей странице в социальной сети X.

Какова реакция Долгополова на Овечкина

Отметим, что Овечкин снялся в агитационном видео партии "Единая Россия". Спортсмен оказался среди "единомышленников" министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Долгополов считает, что Украина должна ввести санкции против Александра. Более того, страны Европы должны поступить так же, поскольку Овечкин де-факто поддержал геноцид украинцев.

Латвия показывает пример. Украина должна как можно скорее ввести против него санкции, а ЕС – последовать ее примеру. Людям, поддерживающим убийство детей и их переселение, не место в цивилизованных странах,

– написал Долгополов.

Какие санкции ввела Латвия

Напомним, что ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже официально ввела санкции против Александра Овечкина, о чем она сообщила в соцсети X. Также в список попал председатель Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев.

Последний оказался в центре скандала из-за финансирования свадьбы сына Дональда Трампа. Обоим россиянам запретили въезд в Латвию на неопределенный срок.

К слову, Александр по-прежнему является действующим игроком НХЛ, выступая за команду "Вашингтон Кэпиталз". После скандала с агитационным роликом клуб выпустил позорное заявление в отношении Овечкина.