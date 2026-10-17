"Найкраще рішення для нього": Палкін дав інтерв'ю британським ЗМІ щодо Мудрика

Шахтар провів свій перший номінально домашній матч у Лондоні в Лізі чемпіонів проти АЕКа. Цим скористались представники британських ЗМІ, аби поспілкуватись із представниками менеджменту гірників.

Зокрема, генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував перехід Михайла Мудрик до складу Тоттенгема. Це він зробив в інтерв'ю виданню ВВС.

Що сказав Палкін

Генеральний директор Шахтаря розповів, що говорив із Мудриком після переходу українця в Тоттенгем і сказав йому, що це найкраще рішення для гравця. Наставник "шпор" Роберто де Дзербі дуже добре знає Михайла.

Першим гравцем, якому зателефонував Роберто де Дзербі, коли ми підписали його в Шахтар, був саме Михайло Мудрик. Італієць знає все, на що здатен цей футболіст,

– зазначив менеджер Шахтаря.

Він додав, що знає Мудрика також дуже добре й упевнений, що той зробить усе, аби якнайшвидше набрати необхідну форму. Він буде тренуватись на найвищому рівні. Він дуже працьовитий. Палкін вірить, що Мудрик буде винагороджений за цю свою рису.

Що відомо про виступ Мудрика в Тоттенгемі

Перед відновленням АПЛ після міжнародної паузи Роберто де Дзербі розповів про стан здоров'я Михайла Мудрика. Італієць зауважив, що українець відчув біль у гомілкостопі під час своєї першої та поки єдиної гри за лондонців.

За 2 дні гравець пройшов обстеження, на якому з'ясувалось, що травма досить серйозна. Утім коуч наголосив, що в клубі чекали чогось подібного, адже Мудрик не грав майже 2 роки. У Тоттенгемі сподіваються, що футболіст повністю одужає до кінця жовтня та буде доступним на гру проти Крістал Пелес, що запланована на 31 жовтня.

До слова Тоттенгем демонструє не найкращі результати. Тож, у британській пресі вже заговорили про можливу відставку Де Дзербі. Звісно, Мудрик цього не хотів би, адже саме від італійського фахівця українець отримає максимальну довіру.

Утім, схоже, зараз вінгер може не хвилюватись. Керівництво Тоттенгема не розглядає відставку Роберто де Дзербі та повністю довіряє нинішньому тренеру та вірить, що він зможе виправити ситуацію.