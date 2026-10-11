Як повідомляє Teamtalk, керівництво лондонського клубу занепокеєне результатами командами. Утім сподівається, що ситуацію ще можна виправити.

Яке майбутнє в Де Дзербі

За інформацією джерела, керівництво Тоттенгема наразі не розглядає звільнення італійського тренера Роберта Де Дзербі. Попри відсутність перемог у стартових 6 турах АПЛ коуч зберігає довіру на своїй посаді.

Менеджмент "шпор" вважає, що Де Дзербі – ідеальний варіант для побудови довгострокового успішного проєкту в Тоттенгемі. Тож, у клубі очікують, що результати команди покращаться. Футболістам просто треба ще краще зігратись і зрозуміти ідеї італійського фахівця. Крім того, в Тоттенгемі не бояться, що Де Дзербі сам подасть у відставкі, оскільки наставник вірить у свої ідеї та своїх підопічних.

Ба більше в клубі розуміють, що влітку до команди перейшло багато новачків. Їм потрібен час для адаптації. Серед новачків Тоттенгема в літнє трансферне вікно був й українець Михайло Мудрик.

Якими є показники Де Дзербі на чолі Тоттенгема

Роберто Де Дзербі очолив Тоттенгем у березні 2026 року. Лондонці тоді боролись за виживання в АПЛ. Італієць виконав своє головне завдання та зберіг "шпорам" прописку в еліті.

Цього сезону, щоправда, Тоттенгем ще не здобув жодної перемоги в сезоні в АПЛ. У лондонців 3 поразки та 3 нічиї. Єдину свою перемогу в офіційному матчі "шпори" здобули в Кубку Ліги проти Чарльтона, який розгромили 5:1. Утім уже в наступній стадії вони зазнали поразки від Ліверпуля 1:3.

Що відомо про Мудрика в Тоттенгемі

Мудрик перейшов у річну оренду до Тоттенгема з Челсі, аби отримати ігрову практику після майже 2-річної дискваліфікації через допінг. Українець отримав 20 хвилин у грі з Ноттінгемом, але одразу після цього матчу травмувався.

Через своє ушкодження вінгер пропустив матчі збірної України в Лізі націй. Утім Роберто Де Дзербі розповідав, що в клубі були готові до проблем зі здоров'ям в українця, оскільки той дуже давно не брав участі в офіційних поєдинках. На повернення Мудрика чекають наприкінці жовтня. Тож, є сподівання, що він продовжить отримувати ігрову практику під керівництвом Роберто Де Дзербі, а в листопаді допоможе збірній Україні у 2 заключних поєдинках групового етапу Ліги націй.