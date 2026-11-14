Збірна України з футболу у суботу, 14 листопада, зіграє проти Північної Ірландії. Команди зійдуться у межах 5-го туру Ліги націй УЄФА сезону 2026/2027.

Матч Північна Ірландія – Україна відбудеться у Белфасті на стадіоні "Віндзор Парк" та розпочнеться о 21:45, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матч збірної України

В Україні гру можна буде переглянути онлайн на медіасервісі MEGOGO, а також безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у цифровій мережі Т2 й кабельних мережах.

Водночас 24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Північна Ірландія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Текстова онлайн-трансляція матчу з'явиться у день гри.

Нагадаємо, напередодні протистояння українська збірна посідає третє місце у своєму квартеті. "Синьо-жовті" здобули 4 очки завдяки перемозі над Угорщиною та нічиїй проти Грузії. У двох наступних поєдинках команда Андреа Мальдери поступилася Північній Ірландії та угорцям.

Тепер перед Україною стоїть непросте завдання виграти два поспіль поєдинки, щоб покращити свої шанси на вихід у дивізіон A, де виступають найкращі збірні Європи.

Збірні України та Північної Ірландії зустрічалися між собою сім разів, причому шість матчів мали офіційний статус. Перевага в очних протистояннях на боці українців: "синьо-жовті" здобули три перемоги, тоді як суперник святкував успіх у двох поєдинках. Ще два матчі завершилися внічию.