"Великого рахунку не очікую": Левченко розібрав матч України проти Північної Ірландії у Лізі націй

У суботу, 14 листопада, команда Андреа Мальдери проведе поєдинок 5-го туру. У Белфасті наші футболісти зійдуться з місцевою, північноірландською збірною.

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Для збереження теоретичних шансів на виграш групи та прямий вихід у Дивізіон А українських збірників влаштує лише перемога – потенційно перша в у п’яти офіційних матчах проти цієї британської команди.

Думками щодо найближчих перспектив команди Андреа Мальдери в ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу поділився колишній півзахисник збірної України Євген Левченко. Експерт детально розібрав обставини, з якиими "синьо-жовті" підходять до листопадової міжнародної паузи.

Що вплине на результат матчу Північна Ірландія – Україна

Євгене, невдовзі на нас очікує матч Північна Ірландія – Україна. Які ваші загальні очікування від цієї гри?

Перш за все, хочеться трохи реабілітуватися після поразки 0:3 у попередньому очному матчі і здобути результат – для нас це дуже важливо, адже зараз знаходимося на третій сходинці турнірної таблиці.

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Очікування від гри. Хотілося би позитивних емоцій. Розуміємо наскільки нам зараз важко грати, але хотілося б побачити малюнок гри, трохи більше футбольних, більше тактичних рішень.

Кадрова ситуація не найкраща, але хотілося б, щоб викликані гравці вийшли на якісному рівні й показали хороший футбол.

Ви торкнулися доволі складної теми. У збірній традиційно багато травмованих і тих, хто не у формі. Кого нам зараз найбільше не вистачає?

Гравців, які можуть індивідуально "вистрілити", нестандартних футболістів. Також трохи бракує досвіду. Це нормальний процес, коли нові футболісти займають місця досвідчених. Але мені здається, нам дуже не вистачає таких виконавців як, наприклад, Михайло Мудрик – тих, хто здатний витягнути ситуацію й зіграти нестандартно.

Михайло Мудрик / Фото УАФ

Повертаючись до самого матчу. Тренер Північної Ірландії Мартін О’Ніл з невеликою перервою керує командою вже 16 років. Чи може Мальдера використати це і знайти протидію їхньому футболу?

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Ми всі бачили, як грає Північна Ірландія, як вони вміють швидко переходити з атаки в оборону і навпаки. Гадаю, це буде фізично інтенсивний матч, тож великого рахунку, як 3:0, я не очікую. Хотілося б побачити, що ми зробили висновки. Розуміємо, Північна Ірландія не пропускала у чотирьох турах Ліги націй поспіль, тому треба знайти ключик до їхніх воріт.

Є певний психологічний тиск після поразки 0:3, але нам треба грати у свій футбол. Дуже сподіваюся, що Мальдера знайде правильні слова для гравців. Нам нічого боятися – є футболісти, які можуть показати класний футбол.

Питання в тому, в якій формі зараз наші лідери: Артем Довбик, Єгор Ярмолюк, Микола Шапаренко. Ілля Забарний постійно грає у ПСЖ — це дуже круто.

Немає Зубкова, Пономаренка, Циганкова. Ці гравці були дуже важливі. Тому хочеться, щоб ті, хто вийде зараз, добре себе показали й зарекомендували. Пам’ятаю гру Іллі Крупського – мені сподобалося як він діяв. Приємно бачити, коли гравці виходять у хорошому стані.

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Чи сформував Андреа Мальдера свою збірну України

Листопадова міжнародна пауза стане третьою для Андреа Мальдери на чолі збірної України. Чи побачимо ми, що головний тренер сформував кістяк цієї команди?

Вважаю, що в Мальдери є є такий кістяк, є гравці, на яких він розраховує. Щоправда, мені здається – головний тренер ще шукає гравців, яких він може додати, насамперед – молодих. Для Мальдери зараз такий момент, коли він має можливість перевіряти гравців, на яких він може покластися і яким буде довіряти. Тож для мене не стане новиною, якщо він скаже: "я хотів би ще перевірити декілька інших футболістів".

Попри це, у Мальдери є кістяк команди. І це це нормально.

Зараз збірна України не має звичних сильних "крил атаки", до яких ми звикли ще з часів Ярмоленка та Коноплянки. Відсутніми у листопаді будуть також травмовані Зубков, Циганков, Мудрик. У що буде грати збірна за таких обставин?

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Так, це змінить гру збірної. Хочу подивитися побачити, як цю проблему вирішить наш тренер. Ми можемо зіграти трохи іншим складом. Зокрема, уже бачили Крупського, який підключається до атаки, може проскочити по флангу. Також у збірній Краснопір, Назаренко. Вони можуть зарекомендувати себе.

Хотілось би бачити, щоб Циганков був в оптимальному стані і міг допомогти команді. Але якщо таких гравців немає, тоді треба шукати інших. Також може зіграти Судаков. Це не проблема. Тут важливі ставлення та вибір тренера.

Як вплинуть на команду кадрові підсилення

Кого б ви обрали до стартового складу на фангах атаки?

Потрібно відштовхуватися від ірландців. У них там теж проблеми у команді. У нас мені подобається гра Олексія Кащука, можна було б його спробувати. Однак, тут уже важливим буде вибір тренера з огляду на те, хто з гравців як себе почуває і як зарекомендував у таборі збірної.

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Вперше за Мальдери за збірну у центрі поля зіграє Єгор Ярмолюк. Як це вплине на командні дії?

Єгор виступає у топ-чемпіонаті і це футболіст, який може витримати тиск. Північна Ірландія буде бігти. Такі виконавці як Ярмолюк розуміють цей футбол, як потрібно грати у таких обставинах. У центрі поля є також Олег Очеретько, Єгор Назарина. У нас є хороший вибір.

Тренеру в ось ці кілька днів, які у нього є, треба дивитися на стан у якому приїздять гравці. Насамперед я б відштовхувався від цього.

Єгор Ярмолюк / Фото Getty Images

Знову немає у збірній Андрія Луніна. Як ви ставитесь до цієї ситуації?

Мені складно щось коментувати. Вважаю, що Лунін – воротар, який коли отримує ігрову практику, демонструє здатність грати на найвищому рівні. Велика проблема, що він не отримує багато практики у Реалі.

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Говорячи відверто, у Луніна були декілька провальних матчів у збірній. У мене велика повага до усіх воротарів нашої команди, але коли виклик не отримує воротар, який чудово зіграв у "Ель-Класико" – дивно. Він показав здатність грати на найвищому рівні.

Чого очікувати від Мальдери та збірної України за підсумком Ліги націй

Після сезону Ліги націй штаб Мальдери і вся команда продовжать боротьбу під час кваліфікації до Євро-2028. Чи бачимо ми уже, які перспективи має сучасна збірна України?

Майбутні матчі проти Північної Ірландії та Сакартвело повинні показати, що ми маємо. А уже коли усі гравці будуть в обоймі, травмовані та ті, хто зараз не у формі, зрозуміємо, на що ми здатні. Наразі ми посідаємо 3-ю сходинку у групі. Це теж показник для нас.

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Але відверто, найважливішим бачити, що ми робимо, і чи є прогрес. За його відсутності необхідно буде щось змінювати. Не маю на увазі змінювати тренера, але для себе потрібно сказати в який футбол ми гратимемо: закритий, відкритий. Потрібно вирішити, якою буде стратегія на майбутні роки.

Андреа Мальдера / Фото УАФ

Як уболівальникам ставитись до результатів Ліги націй?

У цьому розіграші навіть остання команда Дивізіону B не вилітатиме напряму. Складно назвати її дуже-дуже серйозним турніром. А з іншого боку – краще за товариські ігри. Краще грати так, ніж там, де футболісти викладатимуться відсотків на 80%.

Що відомо про виступи збірної України у Лізі націй

Українська збірна виступає у Лізі B, де її суперниками є Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Щоб напряму підвищитися у вищу лігу "синьо-жовтим" потрібно виграти свою групу.

Також це можливо зробити, посівши друге місце, однак за такого сценарію доведеться виграти у стиковій стадії. Треті місця у групах ліги B убезпечені від вильоту: вони просто залишаються у тому ж дивізіоні. А останнє місце не означає падіння в Лігу С – будуть зіграні стики з командами, які посіли там другі позиції.

У суботу, 14 листопада, матч Північна Ірландія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Трьома днями пізніше, 17 листопада, українці зіграють номінально домашній матч проти Грузії. Цей поєдинок відбудеться у словацькому Кошице та розпочнеться також о 21:45 за часом Києва.