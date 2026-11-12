Північна Ірландія – Україна: як подивитися матч онлайн

У суботу, 14 листопада, збірна України з футболу зіграє передостанній матч у 2026 році. Команда італійського фахівця Андреа Мальдери на виїзді зустрінеться з Північною Ірландією.

В Україні за грою можна стежити як онлайн, так і по телебаченню, повідомляє 24 Канал.

Де безплатно дивитися матч збірної України

У прямому ефірі гру Північна Ірландія – Україна покаже медіасервіс MEGOGO. Дивитися матч онлайн на OTT-платформі можна за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S та "Спорт", а також на телеканалах "MEGOGO Футбол".

Окрім того, матч збірної України транслюватимуть за передплатою "ТБ + Кіно".

Також переглянути поєдинок можна безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у цифровій мережі Т2 й кабельних мережах.

Нагадаємо, у жовтні Північна Ірландія завдала Україні поразки з рахунком 3:0, після чого "синьо-жовті" також поступилися Угорщині (2:1). Як наслідок, наша збірна опустилася на третю сходинку в турнірній таблиці.

Таким чином, у наступній грі Україні потрібно здобувати перемогу, щоб покращити свої шанси на вихід з групи у Лігу А. Водночас поразка поставить хрест на амбіціях "синьо-жовтих" підвищитися у класі.

Історія протистоянь України та Північної Ірландії налічує 7 поєдинків, з яких відразу 6 офіційних. В активі "синьо-жовтих" 3 перемоги, тоді як Північна Ірландія виграла 2 протистояння. Ще дві гри завершилися нічиєю.