Северная Ирландия – Украина: как посмотреть матч онлайн

В Украине за игрой можно следить как онлайн, так и по телевидению, сообщает 24 Канал.

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Где бесплатно посмотреть матч сборной Украины

В прямом эфире матч Северная Ирландия – Украина покажет медиасервис MEGOGO. Смотреть матч онлайн на OTT-платформе можно по подписке MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S и "Спорт", а также на телеканалах "MEGOGO Футбол".

Кроме того, матч сборной Украины будет транслироваться по подписке "ТБ + Кино".

Также посмотреть матч можно бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в цифровой сети Т2 и кабельных сетях.

Напомним, в октябре Северная Ирландия нанесла Украине поражение со счетом 3:0, после чего "сине-желтые" также уступили Венгрии (2:1). В результате наша сборная опустилась на третье место в турнирной таблице.

Таким образом, в следующем матче Украине необходимо одержать победу, чтобы улучшить свои шансы на выход из группы в Лигу А. В то же время поражение положит конец амбициям "сине-желтых" повысить свой класс.

История противостояний Украины и Северной Ирландии насчитывает 7 матчей, из которых сразу 6 – официальные. В активе "сине-желтых" 3 победы, тогда как Северная Ирландия выиграла 2 матча. Еще два матча завершились ничьей.