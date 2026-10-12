Мессі визначився, чи приїде на церемонію "Золотого м'яча": переможець уже відомий

У Лондоні 26 жовтня відбудеться вручення головної індивідуальної футбольної нагороди "Золотий м'яч". Свій приз отримає найкращий гравець сезону 2025/26.

Ліонель Мессі вже визначився з тим, чи приїде він на церемонію вручення "Золотого м'яча" до столиці Великої Британії. Про це активно говорять в аргентинських соцмережах.

Чи приїде Мессі на церемонію вручення "Золотого м'яча"

За повідомленням різноманітних фан-спільнот футболіста, аргентинець буде присутнім на церемонії вручення "Золотого м'яча" 2026. Найімовірніше, він буде в Лондоні не сам, а разом із дружиною та дітьми.

У мережі вже почали будувати теорії довкола такого рішення аргентинця. Одні вважають, що Мессі їде в столицю Великої Британії отримувати свій 9-й "Золотий м'яч", оскільки у свої 39 років він феноменально виступив на чемпіонаті світу з футболу та затягнув збірну Аргентини до фіналу.

Інші вважають, що Мессі сам буде вручати нагороду іншому гравцю. І за версією прибічників цієї теорії володарем "Золотого м'яча" в такому випадку стане футболіст "Барселони" та чемпіон світу 2026 у складі збірної Іспанії Ламін Ямаль, який знайомий із Ліонелем ще з дитинства. Усесвітньо відомою є фотографія, де аргентинець купає новонародженого іспанця у ванночці в соціальній рекламі від ЮНІСЕФ.

Що відомо про "Золотий м'яч" 2026

Акаунт Winna F.C. в соцмережі Х повідомив, що ім'я переможця "Золотого м'яча" 2026 уже відоме, так само як і переможці в усіх інших номінаціях. Щоправда, ім'я найкращого футболіста планети за підсумками сезону 2025/26 поки знають тільки організатори.

Раніше, ніж у Лондоні відбудеться церемонія нагородження, організатори не оголосять ім'я переможця публічно. Серед головних фаворитів на "Золотий м'яч" цього року — Ліонель Мессі, Ламін Ямаль, Кіліан Мбаппе, Гаррі Кейн і Родрі.

Наприклад, український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін вважає, що "Золотий м'яч" має отримати його партнер по команді Кіліан Мбаппе. Щоправда, іншої версії від воротаря годі було й чекати, оскільки Лунін і Мбаппе не тільки грають в одному клубі, а й товаришують у житті.