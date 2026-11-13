Американські посланці Трампа Віткофф і Кушнер отримали доволі специфічний подарунок у Росії. Їм вручили пуховики з символікою збірної Росії.

Такі куртки раніше носив голова РФПІ Кирило Дмитрієв. Про це повідомляє низка пропагандистських медіа.

Що відомо про подарунки для Віткоффа та Кушнера

Пропагандисти повідомили, що американські посланці Віткофф і Кушнер отримали куртки з тієї ж колекції, в якій раніше з'являвся й Кирило Дмітрієв. У Кремлі, напевно, вирішили, що після стількох візитів американців до Москви їм не завадить російський дрескод.

Український політтехнолог Олександр Нойнець іронічно підтримав такий дипломатичний жест росіян. Він зазначив, що вітає таке рішення, адже гравці збірної Росії мають носити російську форму. Та чи допоможуть пуховики в досягненні дипломатичних цілей – питання відкрите.

Які скандали довкола цих пуховиків існували

Подібні пуховики для олімпійської та паралімпійської збірної Росії постачає російська компанія Bosco. Засновником і головою ради директорів групи компаній є 59-річний москвич Михайло Куснірович. У 2020 році він був у списку 200 найбагатших росіян за версією авторитетного видання Forbes.

У 2018 році Куснірович відкрито підтримував Путіна на президентських виборах. Він їздив регіонами Росії й агітував людей голосувати за свого кандидата.

Українські спортсмени також носили форму цього бренду на Олімпіадах 2010 та 2014 років. Утім уже понад 10 років компанія не є постачальником форми для українців. Однак вона досі позиціонує себе як постачальник форми для збірної України.

До слова, використання олімпійської історії та логотипа НОК від Bosco неправомірне. Це може стати підставою для позову до суду.