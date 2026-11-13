Такие куртки раньше носил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ряд пропагандистских СМИ.

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Что известно о подарках для Виткоффа и Кушнера

Пропагандисты сообщили, что американские посланники Виткофф и Кушнер получили куртки из той же коллекции, в которой ранее появлялся и Кирилл Дмитриев. В Кремле, видимо, решили, что после стольких визитов американцев в Москву им не помешает российский дресс-код.

Украинский политтехнолог Александр Нойнец иронично поддержал такой дипломатический жест россиян. Он отметил, что приветствует такое решение, ведь игроки сборной России должны носить российскую форму. Но помогут ли пуховики в достижении дипломатических целей – вопрос открытый.

Какие скандалы вокруг этих пуховиков существовали

Подобные пуховики для олимпийской и паралимпийской сборных России поставляет российская компания Bosco. Основателем и председателем совета директоров группы компаний является 59-летний москвич Михаил Куснирович. В 2020 году он вошел в список 200 самых богатых россиян по версии авторитетного издания Forbes.

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В 2018 году Куснирович открыто поддерживал Путина на президентских выборах. Он ездил по регионам России и агитировал людей голосовать за своего кандидата.

Украинские спортсмены также носили форму этого бренда на Олимпиадах 2010 и 2014 годов. Впрочем, уже более 10 лет компания не является поставщиком формы для украинцев. Однако она до сих пор позиционирует себя как поставщик формы для сборной Украины.

К слову, использование олимпийской истории и логотипа НОК компанией Bosco является неправомерным. Это может стать основанием для подачи иска в суд.