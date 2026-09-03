"Нову коханку Путіна" зажадали усунути від міжнародних турнірів з фігурного катання

Російські спортсмени залишаються інструментом пропаганди агресора навіть попри санкції. Однією з найбільш скандальних представниць країни-агресорки можна назвати Камілу Валієву.

Фігуристка публічно підтримує Володимира Путіна та його політику війни. Тим не менше, дівчина залишається невідстороненою від міжнародних змагань, на що звернула увагу Українська федерація фігурного катання.

Що не так з Валієвою

Організація звернулась до Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) з вимогою позбавити допуску деяких російських спортсменів, що мають так званий "нейтральний статус". Серед цих осіб фігурує і 20-річна Валієва.

Федерація запевняє, що Каміла порушила принцип нейтральності, адже має зв'язки із клубом Тетяни Навки. Він перебуває під діями міжнародних санкцій через підтримку війни в Україні.

Також УФФК звинуватила Марка Кондратюка, Григорія Федорова та Софії Дзепки у зв'язках з російською армією через ЦСКА. Зазначається, що усі ці атлети використовують кошти та ресурси Міністерств оборони Росії для участі у змаганнях.

Україна чекає від ISU повторної перевірки спортсменів на зв'язки з армією та підсанкційними особами. Крім того, у федерації хочуть, щоб усі претенденти на "нейтральний" статус публічно засудили війну проти України.

Чим запам'яталась Валієва

Нагадаємо, що Валієва запам'яталась гучним допінг-скандалом у 2021 році. В організмі спортсменки виявили заборонений препарат триметазидин.

За це фігуристка отримала бан на чотири роки. При цьому в Росії з неї зробили "жертву" та стали спекулювати на її імені. Каміла часто стала з'являтися на публічних заходах поруч із диктатором Володимиром Путіним.

До прикладу, у 2024 році Валієва була на церемонії відкриття спортивних ігор у Казані та сиділа там як раз поруч із президентом Росії. Через це її почали називати "новою коханкою Путіна".

До слова, на зимовій Олімпіаді-2022 Валієва змогла здобути золоту медаль. Проте після позитивного допінг-тесту її позбавили цієї нагороди.