"Наш день": дружина Усика показала святкування річниці їхнього шлюбу

У п’ятницю, 25 вересня, Олександр та його дружина Катерина відсвяткували річницю шлюбу. Відомо, як пройшов важливий день у родині українського боксера.

Катерина Усик показала зворушливі світлини разом із чоловіком. Відповідний допис дружина колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі опублікувала у власному інстаграм-акаунті.

Як минула річниця весілля Олександра Усика

Майбутній домінуючий чемпіон у двох вагових категоріях та його друга половинка створили сім’ю у вересні 2009-го. Весілля відбулось у Криму.

Через 17 років Катерина та Олександр відсвяткували річницю в Іспанії.

Наш день,

– підписала допис Катерина Усик.

Свято подружжя провело у колі рідних, дітей та друзів. Раніше Олександр отримав зворушливе привітання від дружини.

Світлини зі святкування Олександра та Катерини Усиків / Фото з instagram.com/usyk_kate1505

Нагадаємо, що Усик є одним з найбільш успішних боксерів у світі, вигравши усі 25 боїв серед профі. Правда, на любительському рівні українець мав чимало поразок.

Як познайомились Усики

Вони навчались у паралельних класах в Сімферополі. Спочатку пара просто дружила, хоч Усик і залицявся активно до дівчини. Зустрічатися вони почали у 2003 році, коли обом було по 16 років.

У шлюбі Олександра та Катерини народилось четверо дітей: доньки Єлизавета і Марія, а також сини Кирило ти Михайл