Катерина Усик показала зворушливі світлини разом із чоловіком. Відповідний допис дружина колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі опублікувала у власному інстаграм-акаунті.
Як минула річниця весілля Олександра Усика
Майбутній домінуючий чемпіон у двох вагових категоріях та його друга половинка створили сім’ю у вересні 2009-го. Весілля відбулось у Криму.
Через 17 років Катерина та Олександр відсвяткували річницю в Іспанії.
Наш день,
– підписала допис Катерина Усик.
Свято подружжя провело у колі рідних, дітей та друзів. Раніше Олександр отримав зворушливе привітання від дружини.
Світлини зі святкування Олександра та Катерини Усиків / Фото з instagram.com/usyk_kate1505
Нагадаємо, що Усик є одним з найбільш успішних боксерів у світі, вигравши усі 25 боїв серед профі. Правда, на любительському рівні українець мав чимало поразок.
Як познайомились Усики
Вони навчались у паралельних класах в Сімферополі. Спочатку пара просто дружила, хоч Усик і залицявся активно до дівчини. Зустрічатися вони почали у 2003 році, коли обом було по 16 років.
У шлюбі Олександра та Катерини народилось четверо дітей: доньки Єлизавета і Марія, а також сини Кирило ти Михайл