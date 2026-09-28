Екатерина Усик поделилась трогательными фотографиями вместе с мужем. Соответствующий пост супруга бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе опубликовала в своем аккаунте в инстаграме.

Как прошла годовщина свадьбы Александра Усика

Будущий доминирующий чемпион в двух весовых категориях и его вторая половинка создали семью в сентябре 2009 года. Свадьба состоялась в Крыму.

Спустя 14 лет Екатерина и Александр отпраздновали годовщину в Испании.

Наш день,

– подписала пост Екатерина Усик.

Праздник супруги провели в кругу родных, детей и друзей. Ранее Александр получил трогательное поздравление от супруги.

Фотографии с празднования Александра и Екатерины Усиков / Фото с instagram.com/usyk_kate1505

Напомним, что Усик является одним из самых успешных боксеров в мире, выиграв все 25 боев среди профессионалов. Правда, на любительском уровне у украинца было немало поражений.

Как познакомились Усики

Они учились в параллельных классах в Симферополе. Сначала пара просто дружила, хотя Усик и активно ухаживал за девушкой. Встречаться они начали в 2003 году, когда обоим было по 16 лет.

В браке Александра и Екатерины родилось четверо детей: дочери Елизавета и Мария, а также сыновья Кирилл и Михаил