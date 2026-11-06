Президент Португалії звернувся до Роналду після його відходу зі збірної

Кріштіану Роналду завершив свою міжнародну кар'єру. Після заяви легенди португальського футболу до нього звернувся президент країни.

Відповідне звернення було опубліковане в інстаграм-акаунті президента Португалії. Свій допис він підкріпив кількома світлинами з Кріштіану Роналду.

Що сказав Роналду президент Португалії

Президент Португалії Жозе Сегуру подякував Кріштіану Роналду за те, як той представляв національну збірну країни, надихав португальців і прославляв країну в усьому світі. Він додав, що, ймовірно, день, коли футболіст вирішив завершити міжнародну кар'єру, був одним із найважчих у його житті.

Очільник держави висловив переконання, що Португалія й надалі відчуватиме любов Роналду до своєї батьківщини. Він нагадав, що гравець був самовідданим не тільки на кожному матчі, а й на кожному тренуванні.

Бажаю тобі всього найкращого, Кріштіану. Та щиро дякую,

– підсумував своє звернення президент Португалії.

Які деталі рішення Роналду завершити міжнародну кар'єру

Кріштіану Роналду про своє рішення завершити міжнародну кар'єру оголосив у спеціальному зверненні до вболівальників, яке опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі. Рішення футболіста, безперечно, пов'язане з його конфліктом із нинішнім наставником команди Жорже Жезушем.

Португальське видання A Bola повідомило, що Роналду попередив федерацію про своє рішення, а ось тренера – ні. Це при тому, що коуч розраховував на Кріштіану в листопадових поєдинках і планував викликати його в національну команду.